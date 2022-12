AMLO le pide a Biden aterrizar en el AIFA por ‘amistad y diplomacia’

Para el próximo encuentro que sostendrán los jefes de Estado de México, Estados Unidos y Canadá, el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió a su homólogo Joe Biden aterrizar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En su conferencia mañanera, el mandatario federal explicó que “por amistad y diplomacia” le solicitó a Estados Unidos que el presidente de aquel país llegue a México por el aeropuerto ubicado en Zumpango, Estado de México, y aseguró que este terminal es segura.

Ello después de que han surgido crítica hacía esta Aeropuerto, ya que tras nueve meses de su inauguración predomina la ausencia de pasajeros.

“Estoy haciendo la recomendación, ojalá la embajada tome nota, de que es muy seguro y muy buen aeropuerto y ojalá baje ahí el avión del presidente Biden, porque sino aterriza ahí el avión del presidente Biden, porque no es un asunto de logística, es un asunto político. Esto a lo mejor el presidente Biden no lo sabe, pero estoy aprovechando para decirle que por amistad y diplomacia le pedimos que su avión aterrice en el aeropuerto Felipe Ángeles, porque imagínense nuestros adversarios”, dijo.

Agregó que hasta el momento solo el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirmó que su avión sí llegará al AIFA; mientras, Joe Biden informará hoy si él también aterriza en el Estado de México para la X Cumbre de Líderes de América del Norte, la cual se realizará del 9 al 11 de enero de 2023 en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

Entregando la banda presidencial, me jubilo y desaparezco: AMLO

Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en 2024 al entregar la banda presidencial a su sucesor, desaparecerá de la vida política del país.

“Yo entregando la banda me jubilo y jubilar es sinónimo para mí de desaparecer; es decir, no vuelvo a la actividad política. Ya estoy cerrando un ciclo. Estoy buscando el nombre a mi último libro de política, porque si voy a seguir escribiendo, porque si no, no voy a poder vivir. Imaginasen cuántos años en actividad. Me estoy preparando psicológicamente para la jubilación. Tiene que ser ejercicio, tiene que ser lectura, escritura”, comentó.

En la conferencia mañanera, López Obrador reiteró que una vez que se retire no tendrá redes sociales ni participará en congresos ni en mítines, menos hablará de política con sus hijos.

“Quieren hablar conmigo, visitarme, ahí voy a estar en Palenque (Chiapas) y platicamos. Casi voy a poner en la entrada ‘no se habla de política’. Ya estoy pensando en cómo va a ser mi último libro de política. Va a ser (algo) como El final del viaje político, El final de la odisea“.

