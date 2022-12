AMLO anuncia reestructura de la deuda externa; se pagarán menos intereses en 2025

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para 2025 se van a reducir los intereses de la deuda externa del país, por lo que, dijo, el próximo gobierno no tendrá presiones económicas.

En conferencia, al hablar sobre cómo el país cierra el año en el entorno económico, el mandatario comentó que su administración piensa en cómo dejarle al próximo gobierno “holgura” económica y no como lo hizo el expresidente Carlos Salinas con su sucesor Ernesto Zedillo.

“Estamos viendo cómo dejarle al otro gobierno holgura. Hicimos una reestructuración de deuda para que en 2025 el gobierno que llegue pague la mitad de intereses de deuda de lo que nosotros pagamos cuando entramos al gobierno. Ya reestructuramos la deuda para que en 2025 no tengan presiones de pago de intereses (…) Ya no es solo el año que viene, que el 25 no tengan presiones financieras”, señaló López Obrador.

El presidente comentó que esto se logra debido a que su gobierno está actuando de forma “responsable” y señaló que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, dará detalles de esta reestructuración de la deuda externa.

“Estamos actuando de manera muy responsable. Me acaba de enviar una nota el secretario de Hacienda informándome de esta reestructuración. Buscamos que el próximo gobierno no tenga la presión que nosotros tuvimos al inicio del gobierno. Se va a reducir el pago del servicio de la deuda a la mitad”. enfatizó.

