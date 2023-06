AMLO llama a abogados a destrabar compra de Mexicana de Aviación: ‘van a afectar a miles de trabajadores’

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los dos abogados que están asesorando a un grupo de trabajadores de Mexicana de Aviación para que pidan más dinero del que ha ofertado el gobierno por la compra de la marca a que desistan de su estrategia porque de lo contrario la administración pública renunciará a la transacción lo que afectará a miles de trabajadores.

En su conferencia de prensa de este jueves, desde Tamaulipas, López Obrador dijo que el 95% de los trabajadores de Mexicana de Aviación ya habían aprobado, en una asamblea, los más de 800 millones de pesos por la venta de la marca, sin embargo, dos abogados empezaron a asesorar a un grupo de entre 100 o 200 trabajadores para que pidieran más recursos, lo que ha trabado el proceso.

Aunque el presidente fijó como fecha límite el 5 de junio para que los trabajadores de Mexicana de Aviación decidan si venden o no la marca y los activos de la empresa al gobierno de México, dijo que todavía no descarta del todo la transacción, por lo que llamó a los abogados, de quienes no reveló el nombre, a desistirse de los amparos.

“(De pronto) aparecen dos abogados y mal aconsejan a 100 o 200 trabajadores y meten amparos, ellos están pidiendo más dinero. Estos dos abogados les dicen que no acepten ese trato, que les toca más, quiero aprovechar para decirles que nos ayuden, porque van a perjudicar a miles de trabajadores (…) con esos amparos no podemos hacer nada (para comprar Mexicana de Aviación)”, comentó.

El mandatario subrayó que el gobierno esperará un mes más para determinar si compra o no a Mexicana de Aviación.

“Ojalá y se desistan de la denuncia, y también a los trabajadores, porque si ellos no se desisten de la denuncia y los abogados dicen que no, están en un error, porque ni van a recibir ellos nada, ni la mayoría de los trabajadores, porque nosotros tendríamos que ver cómo registramos una marca para que empiece a volar la línea aérea (de la Sedena)”, consideró.

El 18 de mayo, el mandatario federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), autorizó la creación de una aerolínea del Estado mexicano, la cual ofrecerá vuelos a destinos nacionales e internacionales, así como de carga, bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La intención del gobierno es que se llame Mexicana de Aviación, sin embargo, esto dependerá de los trabajadores que piden más dinero del que se les ofrece por la compra.

