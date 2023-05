AMLO niega relación con Ricardo Mejía y le pide no utilizar su nombre para campaña en Coahuila

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó tener relación o comunicación con el exsubsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, quien es el abanderado del Partido del Trabajo a la gubernatura de Coahuila, y quien en su campaña presume ser el elegido por él.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal le pidió a su excolaborador no utilizar su nombre ni del movimiento de la Cuarta Transformación para llamar al voto en aquella entidad.

“No puedo hablar de eso pero sólo aclarar que yo no tengo relación con Ricardo Mejía Berdeja, no tengo relación, aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós y no quiero, creo que eso lo puedo decir sin que me vayan a afectar, no quiero que utilice mi nombre porque no tengo relación con él.

“Se me hace un acto de deshonestidad estar utilizando mi nombre para una campaña cuando no tengo ninguna relación con él”, sostuvo.

El presidente de la República fue enfático que el ganador de la encuesta que realizó Morena fue el senador Armando Guadiana por lo que su apoyo se concentra en él.

El mandatario federal reprochó que Mejía Berdeja no haya acatado los resultados y sin más se haya apartado del gobierno federal sin decirle nada.

“Se tiene que respetar la opinión del pueblo y que se tienen que respetar los resultados de las encuestas y ese es un asunto estatutario en mi partido y nunca ha habido problema.

“Nos guste o no nos guste, es el pueblo el que decide, se acaba el dedazo. Puede ser mi hermano, mi hijo, pero se somete a una prueba, a un escrutinio, a una encuesta, y si el pueblo dice no, pues no. Eso debe quedar muy claro, no he inclinado la balanza en favor de nadie ni lo voy a hacer, se acabó el tapado, se acabó el dedazo.

“Que nadie se deje engañar, yo no tengo candidatos favoritos, no. Si Armando Guadiana ganó, él es el candidato”, afirmó López Obrador.

