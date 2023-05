AMLO truena contra gobernador de Florida; llama a latinos a no votar por él por ser antimigrantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador tronó contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien ayer lanzó su precandidatura presidencial en Estados Unidos por el partido Republicano, y llamó a todos los latinos a no votar por él por sus políticas antimigrantes.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano pidió a la comunidad de hispanos no votar por ningún candidato que tenga como objetivo perseguir a los migrantes y criminalizarlos.

“Quiere ser el candidato del partido Republicano entonces ya se destapó y lo mismo lo que ya aplicó en Florida, una política antimigrante -ojalá y los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto- que no se vote por los que persiguen a migrantes, los que no respetan a migrantes.

“Porque el migrante, como se dice en la Biblia, merece respeto, hay que respetar decía, dice, la Biblia al forastero, no maltratarlo”, señaló.

DeSantis, presentó la documentación para postularse a la Presidencia de Estados Unidos, un lanzamiento que pone fin a meses de anticipación y con el cual entra a un campo cada vez más concurrido de personajes que compite por la nominación presidencial republicana de 2024, en la que lleva ventaja el expresidente Donald Trump.

Antes de su ingreso a la carrera presidencial, encabezó una serie de leyes que refuerzan su historial derechista y probablemente sirvan como plataforma para su campaña presidencial, incluida una ley para relajar las restricciones de portación oculta de Florida, una prohibición de aborto de seis semanas y una serie de proyectos de ley que restringen las iniciativas LGBTQ y de inclusión racial en las escuelas.

En ese sentido, López Obrador cuestionó los señalamientos del gobernador de Florida respecto al trasiego de fentanilo desde México y planteó que quizá esta sustancia pueda ser desembarcada en este estado desde Asia.

“También preguntarle a DeSanti, porque una de esas como son muy hipócritas, puede ser que tenga migrantes trabajando a su servicio, y luego sacó también lo mismo, lo del fentanilo pensando que con eso va a este a obtener votos.

“Que empiece a ver, porque en una de esas el fentanilo está llegando por Florida, porque sí llega a Estados Unidos desde Asia, eso está probado, para que no nos estén culpando a nosotros. Primero que hagan una investigación porque en una de esas la droga entra por Florida”, acusó.

