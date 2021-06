AMLO insistirá en que ningún funcionario gane más que él

El presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con enviar otra iniciativa de ley al Congreso para evitar que ningún servidor público gane más que él, pues criticó que algunos, como ministros y consejeros electorales, le “dieran la vuelta” a la ley para recibir más de 161,000 pesos mensuales.

“Los jueces, magistrados, ministros, que deberían dar el ejemplo, le dieron la vuelta a lo que establece la Constitución de que nadie debe ganar más que el presidente, y se ampararon y ganan más que el presidente, ¿creen que me voy a quedar callado y voy a aceptar que con una maniobra leguleya se cometa una injusticia? No, estoy esperando que pase el tiempo y va una iniciativa de nuevo”, criticó el mandatario.

Desde 2019, el mandatario federal envió una iniciativa para que ningún trabajador de la administración federal ganara más que él y tras su aprobación, diversos servidores públicos se ampararon para mantener sus salarios.

En abril de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), del Banco de México (Banxico) y los comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sigan ganando más de 200,000 pesos al mes, más de lo que obtiene el presidente.

En su conferencia “mañanera”, López Obrador recomendó a estos servidores públicos que si “no les alcanza” su sueldo mensual, “pueden poner sus despachos, como lo hacen muchos”.

“El gobierno no es para hacernos ricos ni para vivir colmados de atenciones y privilegios. No es posible que un ministro llegue reunir hasta 500,000 pesos mensuales no sólo de sueldo, sino de prestaciones”, criticó el titular del Ejecutivo.

Según las páginas de transparencia, los 11 consejeros tenían en 2020 un sueldo bruto de 262,634 pesos, y los comisionados de Cofece, de 205,778.8 pesos mensuales. Esto significa que estos servidores públicos ganan más que el mandatario federal, pues el sueldo bruto de López Obrador es de 161,000 pesos al mes.

