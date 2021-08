AMLO presume su nuevo libro ‘A mitad del camino’; lo sugiere a opositores

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su nuevo libro titulado “A mitad del camino”, en el cual hace un balance de lo que su administración ha logrado en 3 años de gobierno e hizo un llamado a que sus opositores lo lean y entiendan las razones de su proyecto político.

“Aquí está mi pensamiento y la acción que se ha llevado a cabo por el gobierno en 2 años 9 meses y lo recomiendo; en especial lo recomiendo a nuestros adversarios para que conozcan las razones, los argumentos de lo que estamos llevando a cabo”, sostuvo el mandatario federal en su rueda de prensa matutina.

El jefe del Ejecutivo federal garantizó que quien lea su libro no se va a aburrir ni va a bostezar independientemente de que se esté de acuerdo o no con su proyecto político.

“Les va a gustar aún cuando no estemos de acuerdo, porque eso es lo importante. No podemos tener un pensamiento único, eso no corresponde a la democracia”, indicó.

“A mitad del camino” estará compuesto por cuatro capítulos: El presente; La política exterior; Los opositores y El porvenir, según adelantó el presidente de la República desde el pasado 11 de agosto.

Por ejemplo, el presidente López Obrador detalló que en el capítulo sobre la política exterior hablará de la relación que tuvo con el expresidente estadounidense Donald Trump.

En tanto, en el dirigido a los opositores, hace una reflexión sobre el comportamiento de la oposición en su mandato y cómo se han organizado para intentar detener su proyecto político en el país.

Su libro más reciente fue publicado en noviembre de 2019, “Hacia una economía moral”.

