AMLO pide preparar otro recorte presupuestal en todas las secretarías

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitó otro recorte presupuestal para todas las dependencias de gobierno, como parte de un plan de previsión, informó Alfonso Romo, jefe de la Oficina de los Presidencia.

“Es un plan B, en caso de ser necesario, hacer recortes, no nos dijeron de cuánto porque queremos ser muy responsables fiscalmente. El presidente nos lo pidió, estamos analizando si algo sucede; si no, no pasa nada. Es de previsión porque queremos cumplir al 100%”, comentó Romo tras la 102 Asamblea General de Socios de la American Chamber en México.

El pasado 19 de marzo, el político tabasqueño pidió seguir con la austeridad en el presupuesto y que los apoyos sociales lleguen directamente a los beneficiados, en una reunión con el gabinete legal y otros actores en el salón Tesorería en Palacio Nacional.

“Pasaremos de una austeridad republicana a una pobreza franciscana. La semana pasada, en las últimas dos semanas nos han pedido más recortes, el problema de recortar tanto es que veo a las secretarías agobiadas, por eso las defiendo, porque les quitaron gran parte de su presupuesto y de la gente”, comentó Romo.

El también empresario afirmó que existe una determinación del gobierno para no incurrir en un déficit fiscal.

