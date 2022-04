AMLO pide analizar voto electrónico para aumentar participación y reducir costos

De cara a la reforma constitucional en materia electoral que alista, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se analizaría la implementación del voto electrónico en el país a fin de aumentar la participación de los electores en los procesos comiciales y reducir su costo al erario.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal consideró que actualmente dicho mecanismo no se ha podido implementar en México debido a que no existe confianza en los actuales consejeros electorales que se oponen a la democracia.

En ese sentido, reiteró que como parte de las iniciativas que presentará al Congreso de la Unión en materia electoral, será que tanto los consejeros y magistrados sean electos mediante el voto directo y con ello se garantizaría la plena confianza en los órganos electorales e implementarían métodos novedosos de votación.

“Yo creo que una posibilidad que hay que analizar, una opción es lo del voto electrónico, no solo para los paisanos, sino para todo el país. Si vamos a tener un consejo confiable, electo por la gente, con mujeres, hombres íntegros, de inobjetable honestidad, porque va a haber una elección si se aprueba la iniciativa que vamos a enviar”, indicó.

“Si va a haber gente confiable, explorar la posibilidad del voto electrónico. Esto no se puede dar en las actuales circunstancias porque no hay confianza. Acuérdense que en 2006 el cuñado de Calderón manejó el sistema de cómputo. Sería de manera sencilla, que cada quien votara donde esté. Todos los mexicanos pueden votar y donde no hay teléfono, no haya posibilidad de hacerlo, pues a lo mejor ahí instalar las casillas o tener el doble sistema”, planteó.

A finales de marzo, el presidente de la República reveló que como parte de su iniciativa de reforma, se planteará que sean los tres Poderes de la Unión los que presenten al menos 20 perfiles de candidatos a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que sean independientes y de inobjetable honestidad.

“Cada Poder va a presentar a 20 ciudadanos, 60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de magistrados. Y esos 60 van a ser votados, en elecciones abiertas, y el que saque más votos, ese va a ser el presidente, buscando que sean la mitad mujeres y la mitad hombres”, expuso.

El jefe del Ejecutivo federal ha planteado que es necesaria una renovación de la estructura de las autoridades en la materia, tanto del Instituto Nacional Electoral (INE) como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de manera que se respete la voluntad de la sociedad y no existan más los fraudes.

