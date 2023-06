AMLO pidió a EU no utilizar combate al fentanilo con fines politiqueros

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un balance de la reunión que sostuvo ayer con Elizabeth Sherwood Randall, asesora de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en la que destacó la petición al gobierno de aquel país de no permitir que el combate al tráfico de fentanilo se utilice con fienes “politiqueros” ante el inicio de las campañas electorales en aquella nación.

“También (tratamos el tema) del fentanilo de todo lo que se está haciendo con el propósito de que se tenga información y que no se utilice esta desgracia, del consumo de fentanilo en Estados Unidos, que no se utilice con propósitos politiqueros y que no se culpe a México como lo hizo un senador que ofendió a nuestro país.

“Entonces en Estados Unidos hay mucha manipulación, de la llamada gran prensa, o de las grandes cadenas de radio de televisión, entonces han logrado con su manipulación hacer creer a la mayoría de los estadounidenses o a un porcentaje mayoritario, 60%, que los migrantes llevan droga, así, sin matiz”, reprochó.

Desde principio de año, el gobierno de México se ha enfrentado contra el ala más conservadora del Partido Republicano en Estados Unidos que ha acusado al país de no combatir al crimen organizado y que han derivado en una crisis de salud pública en aquella nación por el alto consumo de fentanilo.

El escalamiento de los señalamientos de los legisladores republicanos ha sido tal que se han impulsado nuevas leyes para que el Ejército de Estados Unidos pueda intervenir en México para desarticular a las organizaciones del narcotráfico.

“Que les quede claro que nosotros no producimos el fentanilo, la materia prima, llega a México y no sólo aquí, llega a Canadá y nosotros estamos combatiendo el tráfico, destruyendo laboratorios a costa de la muerte de servidores públicos”, sostuvo.

El jefe del Ejecutivo federal hizo hincapié en el reciente asesinato de un subdirector de la Aduana de Manzanillo, que era miembro de las Fuerzas Armadas, por combatir el ingreso de precursores químicos al país.

Ayer, el mandatario federal sostuvo la tercera reunión con Sherwood Randall en Palacio Nacional donde abordaron la estrategia que ambos países lideran para contener los flujos migratorios así como los avances en el combate a las estructuras del crimen organizado en México y Estados Unidos.

López Obrador afirmó que la Marina Armada de México ha hecho un trabajo ejemplar en el control de los puertos marítimos a la par que se pidió a los gobiernos de Asia, en especial China y Corea del Sur, su ayuda para identificar cargamentos con precursores químicos.

“Se está avanzando en el control de los puertos, la Marina está llevando a cabo un trabajo muy eficaz. Hay muy buena actitud por parte del gobierno de China, nosotros hemos estado solicitando al gobierno de China colaboración porque la materia prima del fentanilo vienen de Asia, no vamos a decir China, de Asia, pero a Corea del Sur y otros países vamos a pedir que nos informen quienes adquieren estos químicos y a dónde van y de dónde salen.

“Pero también no permitiendo que se asocie a la delincuencia con la autoridad. Imagínense que se podía hacer en esta materia si antes eran las organizaciones del narcotráfico las que manejaban la seguridad pública en el país”, señaló.

Reconoce interés de Estados Unidos por invertir en Centroamérica

Dentro de los temas que trató el presidente López Obrador con Elizabeth Sherwood Randall, asesora de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, fue el relativo a la migración ante la derogación del Título 42 en donde se destacó el interés del gobierno del presidente Joe Biden por invertir para el desarrollo de Centroamérica.

El tabasqueño reconoció que por primera vez en mucho tiempo, la administración estadounidense está buscando causes legales para la migración como el otorgamiento de 400 mil visas temporales de trabajo para los ciudadanos de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela así como para los centroamericanos.

“Ayer tratamos el tema migratorio, hay dos cosas que son muy relevantes, la primera que es interesante repetirlo es que por primera vez en muchos años el gobierno de Estados Unidos abre una vía para que los migrantes puedan hacer sus trámites una vía para la migración legal.

“Es muy bueno porque se evita el riesgo que significa atravesar todo nuestro territorio para llegar a Estados Unidos es algo muy importante. A partir de que se implementó esta medida que es una decisión del gobierno del presidente Biden y que reconocemos mucho.

“Hay esa esperanza que no existía, no había más que echarse a andar y correr riesgos para llegar a Estados Unidos y mitigar el hambre y la pobreza por falta de oportunidades”, enfatizó.

El mandatario mexicano comentó que su administración está invirtiendo en los países de Centroamérica alrededor de 150 millones de dólares para fomentar el desarrollo y dijo que Estados Unidos está en posibilidades para aportar la misma cantidad.

López Obrador también destacó que con estos planes, durante este mes ha disminuido el flujo de migrantes hacia nuestro país.

