AMLO plantea un acuerdo integral a Trump durante llamada

Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la elección presidencial, propuso al mandatario estadounidense Donald Trump abordar un acuerdo integral que impulse el empleo en México, reduzca la migración y mejore la seguridad.

A través de un tuit, el candidato de Juntos Haremos Historia dijo que recibió una llamada de Trump y que durante la media hora que duró la llamada hubo un trato respetuoso.

En sus declaraciones de este lunes, tras la jornada electoral, dijo que está a favor de el TLCAN con Estados Unidos y Canadá y que respeta al actual equipo que negocia la modernización del pacto comercial -vigente desde 1994-.

“Vamos a acompañar al gobierno actual en esta negociación, vamos a ser muy respetuosos, y vamos a apoyar para que pueda firmar el acuerdo y se logre una buena negociación en beneficio de México”, dijo en esta mañana entrevista con Carlos Loret de Mola en Televisa.

Cabe recordar que las negociaciones entre los tres países socios se han estacado recientemente debido a temas espinosos como el endurecimiento de las reglas de origen para los autos propuesto por Estados Unidos; aunque en ocasiones los comentarios o tuits de Trump han tensado las negociaciones por su inflexible postura sobre algunos puntos, como la construcción de un muro en la frontera o declaraciones en contra de los migrantes, en su mayoría mexicanos.

“Nosotros estamos conscientes de la necesidad de mantener buenas relaciones con el Gobierno de Estados Unidos (…) es nuestra principal relación económica-comercial. No vamos a pelearnos, vamos a buscar siempre que haya un acuerdo. Vamos a tender nuestra mano franca”, dijo López Obrador.

El presidente Trump felicitó ayer por la noche a AMLO ante los resultados previos dados a conocer por el Instituto Nacional Electoral (INE) y que favorecen al tabasqueño.

“Felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador por convertirse en el próximo presidente de México. Tengo muchas ganas de trabajar con él. ¡ hay mucho que hacer que beneficie tanto a los Estados Unidos como a México!”, señaló en su cuenta de Twitter.

