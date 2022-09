AMLO presume entendimiento con Joe Biden en materia de política energética

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que hay un entendimiento con el gobierno de Estados Unidos y su presidente Joe Biden en materia de política energética de México, pese a que hay consultas de dicha administración junto a las de Canadá en este sector en el marco del Tratado Comercial entre las tres naciones.

El mandatario federal explicó que su decisión de declinar a tratar este tema durante el desfile militar del 16 de Septiembre, fue luego que el mandatario estadounidense le mandó una carta donde reiteraba su respeto a la soberanía de México y que la relación siempre será en un pie de igualdad.

“Ya hubo un entendimiento, ya lo dije ayer, fuimos a Washington, el presidente Biden es una persona amable que respeta la soberanía de México, nos consideramos amigos y a los cinco días, de regreso, por este grupo que es contrario a nosotros, que quiere que nos peleemos con Estados Unidos, empiezan a intrigar y viene una declaración no diplomática, no respetuosa que nosotros no vamos a aceptar.

“No podemos aceptar esta relación porque no somos colonia, no somos un estado asociado, México es independiente, soberano, le escribí al presidente Biden y él me contestó y luego viene el secretario de Estado y se aclaran las cosas, y ya el tono pues es otro y todavía alcancé a decirle, porque no me puedo quedar callado, de que estaba seguro de que no eran ellos, de que no fue el presidente Biden, no tengo ninguna duda”, dijo el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa.

El presidente de la República consideró que son los grupos conservadores buscan que Estados Unidos sancione a México por sus políticas de fortalecimiento a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de restricciones a lo que consideró, son abusos de las empresas privadas en el sector energético.

En ese sentido, enfatizó que la relación con Joe Biden es sincera y que las oleadas de hostilidad por posiciones comerciales vienen de los grupos opositores y no del gobierno estadounidense.

“Él no tiene un doble discurso, en nuestra relación hay sinceridad y lo primero que me dice es que la relación se mantiene en un pie de igualdad y que respeta la soberanía de México y eso lo agradezco. ¿En dónde está esa actitud hostil o contraria a nuestro gobierno? Pues en los opositores”, dijo.

