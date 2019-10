AMLO pugna por la desaparición de los exámenes de ingreso a universidades

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por desaparecer los exámenes de ingreso a universidades y bachilleratos públicos, incluida la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Si bien dijo que garantizará la autonomía de las universidades, el mandatario acusó que los exámenes de admisión fueron usados durante el “periodo neoliberal” para impedir a los jóvenes su derecho a la educación.

“Lo ideal es que todos los que quieran ingresar a la universidad puedan hacerlo y que se supriman los exámenes de admisión, que se garantice el derecho a la educación”, afirmó en su conferencia de prensa matutina.

El titular del Ejecutivo insistió en que era una mentira que los jóvenes no pasaban el examen; la realidad –aseguró– era que no había espacios en las escuelas porque no había presupuesto ya que se quiso privatizar la educación, “como si fuese una mercancía”.

Esa situación, dijo López Obrador, prevaleció por tres décadas, en las cuales creció la matrícula en escuelas privadas, pero se llegó a un tope porque no todos pueden pagar.

Asimismo, recordó que hace poco el rector de la UNAM le mostró estadísticas que revelaron que 60% de los estudiantes de a máxima casa de estudios son de familias pobres, mientras que en el resto de las universidades públicas del país éstos sólo son el 35%.

El presidente mencionó que esa característica de la UNAM es posible porque se mantiene el pase automático en sus escuelas de nivel medio superior, las preparatorias y los CCHs.

Lee más: AMLO respalda pases automáticos ante exámenes de admisión

Aunado a esto, el mandatario comentó que la escuela puede ser un segundo hogar sobre todo para jóvenes que padecen violencia intrafamiliar y el hecho de ser excluido del sistema educativo hace que éstos crezcan “en la calle” y puedan caer en conductas antisociales.

Ante eso, López Obrador destacó que el propósito de la “cuarta transformación” es garantizar el derecho de la educación y para ello se han creado 100 universidades públicas.

“Todos tienen que tener la oportunidad de estudiar”, insistió. “No estoy por esa política de rechazo, es mil veces mejor tener a un joven estudiando que tenerlos en la calle”.

No te pierdas: Cepal respalda los programas sociales de López Obrador