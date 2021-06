AMLO ordena un ‘quién es quién’ de las fake news para la mañanera

A fin de exhibir las mentiras de algunos medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que dedicará un día de su conferencia matutina para combatir la difusión de fake news o noticias falsas.

El formato, explicó el mandatario federal, será como el que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realiza para exponer a las empresas que ofrecen combustibles con alto margen de utilidad, un “quién es quién en los precios”.

“Les adelanto que vamos a tener todo un día, no toda la conferencia, alguien del gobierno que nos diga las mentiras de la semana. Un ‘quién es quién en las mentiras de la semana’ para combatir las falsas noticias”, señaló el jefe del Ejecutivo en rueda de prensa.

“Hay algunos que van a sacar el primer lugar siempre, siempre medalla de oro, pero aquí los vamos a estar exponiendo y también informándole a la gente, porque hay quienes se tragan todo eso”.

Esta iniciativa, dijo López Obrador, la ideó luego que en redes sociales se difundió que uno de sus hijos y el empresario Ricardo Salinas Pliego adquirirían el estadio de futbol del Cruz Azul.

“Hace unos dos días salió un mensaje de Twitter de que uno de mis hijos iba a comprar el estadio, no, el equipo Cruz Azul, y el que lo puso es famoso, ¿no? La calumnia cuando no mancha tizna, esa es una máxima del hampa del periodismo, pero cuánta gente se queda con eso”, cuestionó.

“Yo recuerdo que durante mucho tiempo sacaban a uno de mis hijos con un carro, un Ferrari, y no era él. Son la verdad muy inmorales nuestros adversarios, siempre he dicho y no me equivoco que el conservadurismo tiene como hipocresía la mentira”, expuso el presidente de la República.

Asimismo, instó a sus opositores a ver sus conferencias matutinas a fin de obtener información de primera mano sobre sus acciones de gobierno y no caigan en la manipulación de los medios de comunicación.

