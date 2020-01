¿Cuál es el contenido real de las fake news?

Grupo de poder. Las noticias falseadas no llegan solas, ni se crean por generación espontánea. Por lo general, están asociadas a un grupo de poder que trata de imponer una visión ideológica hacia otro grupo. Es decir, tratar de imponer mediante diferentes estrategias, la visión que les conviene de un hecho, sea real o no, con el fin de generar opinión pública favorable a sus propios objetivos, sean económicos, políticos o de cualquier otra índole.

Grupo receptor. Las fake news no están dirigidas a todo el mundo, por el contrario, siempre se construyen para llegar a un segmento muy claramente identificado en la población. De ahí que se escojan los formatos y las narrativas más creíbles. Es la opinión de este grupo la que se busca cambiar. Y pueden ser desde jóvenes votantes, hasta estudiantes universitarios o grupos parlamentarios.

Estrategias de colocación de contenidos. Colocar una fake news en tendencia no es sencillo. Aparte del soporte tecnológico, se necesita una estrategia de colocación que provoque que el público receptor realmente consuma los soportes tecnológicos. Así, se puede invertir en alcance publicitario dentro de las plataformas de redes sociales, la creación de filtros burbuja ( https://www.forbes.com.mx/filtros-burbuja-cuando-decir-verdad-es-mentira/ ), la utilización de influencers o grupos masivos de comportamiento coordinado inauténtico ( https://about.fb.com/ltam/news/2019/10/como-respondemos-al-comportamiento-inautentico-en-nuestras-plataformas-una-actualizacion-de-las-politicas/ ).

Implantación de una duda. Todas las noticias falseadas tratan de implantar una duda, es decir, de hacernos creer que aquello que vemos o leemos no es cierto y que hay otra versión más real que la realidad misma. La mejor manera de generar una opinión pública desfavorable no es sino a través de crear diferentes versiones de lo real, sobre todo una que coincida con el sentir del grupo receptor, aunque no refleje la verdad.