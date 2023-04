AMLO reitera defensa de la Guardia Nacional y vuelve a cargar contra la SCJN

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró este jueves su defensa a la Guardia Nacional y volvió a arremeter en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que revirtieron la transferencia de ese cuerpo de seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Siguen queriendo que se mantenga la misma política mafiosa (de antes)”, acusó.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, AMLO aseguró que la Corte no entendió que la Guardia Nacional se desplegó en zonas del país donde las policías Municipal o Estatal están rebasadas o cooptadas por la delincuencia organizada.

“Los obnubilan su conservadurismo y la politiquería, no les importa la seguridad del pueblo, usan de pretexto tecnicismos y argumentos legaloides”, dijo.

Para el mandatario, la Corte usó “sofismas y falsedades” para revertir la transmisión de la Guardia Nacional al Ejército y resolvió “no de conformidad con la ley, sino politiqueramente, porque la política es un noble oficio que ni los más sucios políticos han podido manchar, entonces vamos a seguir protegiendo esta institución (la Guardia Nacional) que es muy importante”.

Lee más:

AMLO insistirá en incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena en 2024, tras revés de la SCJN

AMLO comentó que el despliegue de la Guardia Nacional “tiene que ver con la ocupación territorial de regiones del país en donde no hay presencia de las autoridades, solo la policía municipal y en algunos casos las policías estatales. Por eso es importante seguir construyendo cuarteles de la Guardia Nacional”, que a la fecha suman 280 de los 500 que se piensan construir.

“Esto va a seguir ayudando porque ya la presencia de la Guardia Nacional en el país nos ha permitido enfrentar los ilícitos de todo tipo, vamos a seguir con ese propósito. Desde luego, las bandas de la delincuencia no quieren que se establezcan los cuarteles, hay amenazas a veces para no ocupar un predio, al final se logra la instalación de un cuartel, esto nos ha pasado en el norte, Guerrero, pero insistimos en que se van a instalar todos los cuarteles”, dijo AMLO.

El presidente refirió que hay zonas del país donde los policías municipales o estatales están expuestos a la delincuencia organizada porque ellos y sus familias radican en la misma localidad donde operan los delincuentes.

“Están sometidos a presiones, amenazas, la Guardia Nacional no porque son elementos de distintos lugares del país y tienen un sistema de rotación de modo que no son intimidados fácilmente, no les pueden aplicar la máxima de plata o plomo”, explicó.

Para entender mejor:

SCJN invalida transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena

Sobre la presencia de grupos de autodefensa en ciertas partes del país, sobre todo en la región de Tierra Caliente, que abarca Michoacán y Guerrero, AMLO dijo que “el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad pública y no es una opción el que haya guardias civiles, autodefensas, impulsadas por el mismo gobierno, que no dieron ningún resultado, al contrario, muchas las impulsaba la misma delincuencia, eso no ayuda. El Estado tiene la obligación de garantizar a todos los ciudadanos su seguridad y se está cumpliendo con eso”.

En su comparecencia de este jueves el presidente de México también criticó a la extinta Policía Federal por donde pasaron funcionarios como Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por presuntas relaciones con el narcotráfico.

“Es muy importante fortalecer a la Guardia Nacional y no permitir que se corrompa como sucedió con la Policía Federal, como pasó de manera vergonzosa desde Vicente Fox y sobre todo con Felipe Calderón. Nosotros no queremos eso, no queremos a los García Luna que eran los que dominaban con o sin el apoyo o conocimiento de los presidentes”, dijo.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información