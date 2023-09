AMLO se reunirá con las familias de Ayotzinapa para combatir la ‘manipulación’

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se reunirá este miércoles con las familias de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa para combatir la “manipulación” sobre el caso y refrendar su compromiso de resolver el crimen antes del fin de su mandato.

“Sigue la investigación, y por eso quiero hablar con ellos, para informarles, para que no haya manipulación, porque no es cierto que el Ejército no haya entregado toda la información, es falso. El Ejército entregó toda la información”, declaró el mandatario en su rueda de prensa diaria.

La reunión ocurrirá en vísperas del noveno aniversario de la desaparición de los jóvenes en el sureño estado de Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, mientras crece la presión para que López Obrador cumpla con su promesa de aclarar el caso durante su mandato, que termina el 1 de octubre de 2024.

La Comisión de la Verdad del Gobierno concluyó el año pasado que el hecho fue un “crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas, pero el Ejército está acusado de obstruir las investigaciones, incluyendo durante la gestión de López Obrador.

Pero el gobernante mexicano descartó que haya una ruptura con los padres, al insistir en que la reunión será para “informarles sobre eso y aclararles muchas cosas”.

“No hay motivo (de ruptura) porque no hemos fallado, ni vamos a fallar, independientemente de lo que puedan decir, en este caso los padres, que tienen todo el derecho de manifestarse, porque es mucho el dolor por la ausencia de sus hijos, y eso es entendible, es muy humano”, expresó.

A pregunta expresa, López Obrador aseguró que cumplirá su promesa de resolver el crimen antes de dejar el cargo.

“Sí, tenemos mucho avance, hoy vamos a informar, y una de las cosas que nos va ayudar mucho a contrarrestar estas calumnias, va a ser el que vamos a dar a conocer toda la información, todo lo que podamos”, aseveró.

El presidente acusó a organizaciones civiles y organismos internacionales, como la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA), de usar el caso para atacar a su Gobierno.

“Ha sido un asunto también manejado por los conservadores, reaccionarios, en contra nuestra, y también para un grupo de pseudodefensores de derechos humanos aliados con organismos internacionales de derechos humanos, incluso de la ONU y de la OEA, que se han dedicado a medrar con el dolor de la gente”, criticó.

“¿En dónde hay dos generales presos, 20 oficiales del Ejército o soldados, un procurador de justicia y como 120 detenidos?, ¿dónde?, ¿en qué país?”, añadió.

