AMLO se salta al Congreso y ordena que Guardia Nacional pase al control de Sedena

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que mediante un acuerdo cederá el control de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al tiempo que emprenderá una reestructura de las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Rosa Icela Rodríguez.

“Les adelanto que ya por acuerdo de la Presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional, completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Defensa”, informó el mandatario federal en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

“Pero voy a emitir un acuerdo para que la Guardia Nacional pase a la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma. Les adelanto que el día 16 de septiembre, el Desfile Militar va a ser predominantemente orientado a la seguridad pública y los actores principales serán los de la Guardia Nacional”, dijo.

Con este cambio, la SSPC no tendrá más actividades operativas en el ámbito de la Seguridad Pública y su trabajo será la de procurar el delito, el sanamiento de cárceles y además coordine acciones de justicia para evitar torturas.

El paso de la Guardia Nacional, que fue creada para ser un organismo civil, a la Sedena, se debe tratar en el Congreso de la Unión para modificar su marco constitucional, no obstante, ante la necesidad de acuerdos, López Obrador dijo que dentro de sus facultades tendrá que actuar entre los márgenes de lo que le permita la ley para garantizar los resultados en Seguridad Pública.

Por ello, afirmó, al margen de lo que decidan los legisladores, la reestructura de la SSPC y el paso de la Guardia Nacional al Ejército, lanzará un decreto o una reforma a la ley secundaria para que estos cambios en la administración pública se aceleren.

“Voy a enviar esta semana el acuerdo a las dependencias y voy a hacer una reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública y voy a incluir a la Secretaría de Seguridad Pública esta función especial (de justicia). Porque llevo tiempo expidiendo indultos, amnistías, dando instrucciones de libertad y no avanzamos y claro, no es nada más un asunto del Ejecutivo”, detalló.

Cuestionado sobre si esta decisión carece de atributos democráticos, el presidente de la República afirmó que nunca violará la Constitución, pero debe actuar para avanzar en los resultados y ante la parálisis que ha decretado la oposición en el Congreso de la Unión.

“Sí, porque si no violo la Constitución, que no lo voy a hacer nunca, no hay ningún problema, debo usar los márgenes legales para avanzar, primero resolver, entregar buenas cuentas al pueblo y tengo un porque opositor que no ayuda en nada, así como antes aprobaron todo para imponer el régimen de corrupción.

“Los legisladores conservadores todo lo que perjudicaba al pueblo lo aprobaban, ahora todo es lo contrario, todo lo que beneficia al pueblo lo rechazan y están a favor de lo que significa mantener privilegios para las minorías, lo vimos muy claramente con el rechazo de la reforma a la ley eléctrica”, añadió.

