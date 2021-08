AMLO corrige plana a la SEP: carta compromiso de paredes no será obligatoria

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la carta compromiso que la Secretaría de Educación Pública (SEP) pide a los padres para mandar a sus hijos a clases presenciales no es de carácter obligatorio, ya que el retorno a las aulas es voluntario.

En su conferencia de prensa “mañanera” desde Palacio Nacional, el mandatario federal lamentó que aún exista una cultura burocrática en el gobierno que encabeza y reconoció que si la SEP le hubiera consultado este requisito lo hubiera prohibido.

El jefe del Ejecutivo federal señaló que aunque se le quiera achacar la necesidad de este documento, la decisión de su implementación fue hecha desde la autoridad educativa.

“Acerca de la carta, pues, también no es obligatoria, si van los niños a la escuela y no llevan la carta no le hace. Aquí tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria, que si de lo del periodo neoliberal, entonces ¿ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no, fue una decisión de abajo”, expuso López Obrador.

“Si me hubiesen consultado, hubiese dicho no, somos libres, prohibido prohibir. Pero todavía tenemos que ir limpiando el gobierno de estas concepciones burocráticas, autoritarias y desde luego terminar de limpiar el gobierno de corrupción y de ineficiencia, demoras”, acusó.

Como parte del decálogo que planteó la SEP para el retorno a clases presenciales el 30 de agosto, exige que los niños lleven consigo una carta compromiso firmada por sus padres para aceptar su corresponsabilidad en el cuidado de la salud.

El presidente de la República insistió en que la decisión de retomar las clases está basada en el poco riesgo que existe de que los menores se contagien gravemente de Covid-19.

Afirmó que la autoridad educativa está tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad sanitaria en los inmuebles, así como que cuenten con todos los servicios, incluida el agua.

