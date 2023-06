AMLO truena contra la ONU y la OEA: ‘no les creo, no han hecho nada por los pobres’

El presidente Andrés Manuel López Obrador cargó este jueves contra organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

En su conferencia de prensa matutina de este jueves, desde Tamaulipas, el mandatario dijo que estas instituciones no han hecho nada por los pobres y que no les cree sus buenas intenciones.

“No les creo, no actúan con justicia. Le quiero decir a la OEA que no han hecho nada para defender a los pobres del mundo, y tienen aparatos administrativos y muchísimos burócratas, pedigree, porque ganan muchísimo dinero, pero no ven nada en violación de derechos humanos”, lanzó AMLO.

Y agregó: “¿dónde está la declaración de la ONU en contra de los desaparecidos en la época de (Genaro) García Luna? ¿Qué hacían? Y hay muchos funcionarios aquí en México de la ONU, de la OEA. El organismo de derechos humanos de la OEA lo llegó a manejar un senador que es un reverendo farsante, (Emilio) Álvarez Icaza”.

El mandatario calificó al hoy senador Álvarez Icaza de ser un “simulador, porque cuando estábamos defendiendo los votos en el Zócalo (de la Ciudad de México), evitando la violencia, porque nos robaron la Presidencia, de eso no hay duda, (Felipe) Calderón no ganó, la oligarquía lo impuso, este señor (Álvarez Icaza) estaba de presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y su recomendación fue en el sentido de que nos desalojaran”.

El mandatario consideró que “por esas ligas con el conservadurismo, con los reaccionarios de estas organizaciones no gubernamentales y supuestamente de defensa de derechos humanos, (Álvarez Icaza) llegó a ser secretario general de la comisión de derechos humanos de la OEA”.

López Obrador se refirió también al reciente choque entre personas que protestaban en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otras que llegaron a agredirlos. “Estaban protestando y de repente llegan porros a golpear, a quitarles sus mantas, a desalojarlos, los papás de los niños que perdieron la vida en la Guardería ABC habían puesto unas cruces, las quitaron”.

AMLO aprovechó este caso para criticar de nueva cuenta a Álvarez Icaza por un tuit que publicó el actual senador sobre lo ocurrido afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El mensaje del senador decía: “AMLO y Claudia Sheinbaum han alentado la violencia contra la SCJN. La gente se hartó y de manera pacífica presionó para desalojar a los provocadores. Y entonces apareció la Secretaría de Seguridad Ciudadana para proteger a los provocadores”.

Este personaje, dijo López Obrador, fue director de derechos humanos de la OEA y que por eso siempre le gusta escuchar la canción de Carlos Puebla (cantautor cubano), que dice: “cómo no me voy a reír de la OEA que es una cosa tan fea, tan fea que causa risa”.

“Ahí se las recomiendo”, cerró el funcionario federal su crítica a este organismo internacional.

