AMLO: Un informe con muchas afirmaciones, pero pocos datos

¿Por qué nunca se había insultado tanto a un presidente como ahora?

Esta sería la pregunta que debiera hacerse el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras destacar en su informe las reiteradas acusaciones de la sociedad, así como de la prensa, a un presidente que, como muestran los datos, cumple sus primeros 19 meses de mandato. Unos primeros meses que cierran con unas estadísticas y un escenario que, al menos en el plano económico, no muestran nada que alabar, en lo que a gestión se refiera. Pues, producto quizá de una gestión no tan óptima, o, al menos, una gestión que no ha sido la correcta para abordar una coyuntura como la actual, la coyuntura que ofrece México, en su radiografía previa, muestra un estancamiento del que, salvaguardando determinados elementos en los que la gestión si ha sido correcta -como el T-MEC-, México debe salir lo antes posible.

Así, entre numerosos brindis al sol, el presidente Andrés Manuel López Obrador hacía uso de la palabra para destacar su correcta gestión, así como, entre cumplidos a una sociedad a la que advertía de haber respondido sin censura a sus acusaciones, manifestar la correcta gestión llevada a cabo, en contraste al menos, con los gobiernos anteriores. Una estrategia muy frecuente en el, ya no tan nuevo, presidente de México. Un presidente que, pese a la gestión llevada a cabo, basa su referencia, su modelo a seguir, en anteriores presidentes; a los que acusa de haber hecho una mala gestión del país, sin datos que, en un contraste real, justifiquen su postura.

Puede que en ocasiones se pueda ser un poco duro con el presidente en este inicio del artículo, pero no se puede ser tolerante con unas declaraciones que tratan de celebrar, como si de un éxito en la gestión se tratase, la no aplicación de censura a la manifestación de la libertad de expresión del pueblo mexicano. De la misma forma, tampoco parece muy ortodoxo el fuego cruzado que mantiene AMLO con mandatarios pasados, a los que hace referencia continuamente para alabar una gestión que, en boca del presidente, dice ser mejor que la de sus antecesores. Todo ello, pese a que los datos que ofrece el país, tanto en el contraste como en el análisis, no justifican, de forma tan clara como lo ve AMLO, esa mejor gestión presidencial.

Exceptuando situaciones que sí cabría celebrar, como puede ser el nuevo acuerdo de comercio con América del Norte, pocas han sido las gestiones fructíferas que ha realizado AMLO en el campo económico. Y ya no hablamos de que haya sido responsabilidad exclusiva del presidente, pero sí destacar una autocomplacencia que, por estar justificada con gestiones pasadas que no fueron, de igual forma, las correctas, lleva al presidente AMLO a conformarse con unos datos que, como decía y pese a ser unos datos que podrían estar en mejor situación que con gobiernos pasados, tampoco reflejan, en el análisis, ese optimismo que, en el discurso, reflejaba el presidente. Y es que, ni en el caso de PEMEX, el aeropuerto, así como en el COVID, la gestión de AMLO ha estado caracterizada por ser una gestión destacable para otros gobernantes en el planeta.

En el caso del COVID, por ejemplo, el presidente es el primer consciente de que la gestión de México no ha sido la gestión más eficiente que podía haberse realizado. En aras de favorecer a una economía que venía de cerrar el ejercicio pasado con un estancamiento económico preocupante para el Presidente, la negación de la presencia del virus en el país azteca llevó a los gobernantes a no adoptar las medidas oportunas para contener el brote que, posteriormente, llegaría con más intensidad al país. Como producto de esto, finalmente, y atendiendo a los pronósticos que ofrece el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía mexicana se verá duramente golpeada en este 2020, pudiendo registrar contracciones en el PIB superiores, incluso, al 10%. De esta forma, y en contraste con otros países del entorno, una de las peores contracciones previstas, superando el promedio de la contracción prevista en América Latina (9,4%), y dejando al país en una situación en la que, a la luz de los datos, se muestra como una de las economías más damnificadas del planeta.

Quizá esta situación fue la que llevó al presidente a acortar su discurso, dando un discurso de 45 minutos que, en contraste con los discursos pasados, se muestra como el discurso más corto hasta la fecha. Además, analizando todas las afirmaciones realizadas durante el mismo, se echa en falta la presencia de datos que, al menos, justifiquen una gran parte de las afirmaciones que se emitían. Pues, pese a contar con dichas afirmaciones, el discurso, como decía al inicio, parecía más un artículo de opinión que un informe de evaluación. Y digo esto por el hecho que de que, como decía, la ausencia de datos invalida determinadas afirmaciones que, atendiendo a esos mismos datos, no son tan verídicas como trata de hacerlo ver AMLO.

En resumen, creo que no era el mejor momento para que AMLO expusiese su informe de mandato. Los años que el presidente se encuentra en el poder han sido años complicados para el país. La desaceleración sincronizada a la que se enfrentaba la economía en el mundo desarmó todos los pronósticos de un presidente que, previendo crecer a un 2% durante el ejercicio pasado, se encontró con una economía estancada, que cerraba el año con un crecimiento del 0,2%. Además, la situación en la que se ha visto inmersa el planeta con la pandemia que lleva acechando al conjunto de economías desde el inicio del año, ha acabado también ensombreciendo la gestión de un presidente que ha estado siendo duramente castigado por unos daños colaterales que, pese a no ser su responsabilidad, le han ido acompañando durante todo su mandato.

