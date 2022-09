AMLO urge reforma al Poder Judicial: ‘Jueces tienen control omnímodo’

El presidente Andrés Manuel López Obrador cargó este viernes contra los integrantes del Poder Judicial de la Federación al acusar que tienen una influencia omnímoda en los procesos que los hace estar por encima de cualquier cosa, incluso del Estado, y no impartir justicia.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal se refirió al juez Samuel Ventura, a quien cuestionó por haber absuelto a 120 implicados en el caso Ayotzinapa alegando fallas en el debido proceso.

El mandatario federal acusó que el juez no está actuando con rectitud porque está privilegiando la forma y no el fondo del caso Iguala por lo que debe ser denunciado penalmente como ya anunció la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Ha liberado como a 70 implicados, 120 implicados, ¿y saben qué? Todo tiene que ver con el supuesto debido proceso, son fallas en la integración de los expedientes que presenta el ministerio público, o sea forma, no fondo. Puede ser derecho, que está por verse, porque yo creo que está chueco, pero sin duda no es justicia.

“¿Por qué no mejor se repone el procedimiento, qué no es juez? ¿No tiene que ver con la justicia? ¿Quién lo nombró? ¿Por qué el caso de Ayotzinapa, que tiene que ver con Guerrero, se tiene que ver en Tamaulipas y además en la frontera, el juez vive en Estados Unidos, según información que se tiene y hay que comprobar, cómo es eso? ¿Va a ser pura denuncia y van a seguir haciendo y deshaciendo? Tiene que haber una revisión de este proceder al interior del Poder Judicial, esto no puede seguir manteniéndose así.

“Y que la autonomía de los jueces, si a esas vamos, ese juez es el Estado, ¿Quién lo eligió para ser el jefe del Estado? Porque él está por encima de todo, tiene un poder omnímodo. Ah ¿Por qué es autónomo? hay que revisarlo sin duda”, reprochó.

El juez Samuel Ventura absolvió a José Luis Abarca, exalcalde y a 24 policías municipales en Iguala y Cocula, implicados en el asesinato de 43 normalistas de Ayotzinapa, en 2014.

Entre los agentes municipales que serán liberados se encuentra el jefe de la Policía de Cocula, César Nava González, así como Nicolás Delgado Arellano, Abraham Acevedo, Arturo Calvario, entre otros agentes.

Dichos policías son acusados del intento de asesinato del normalista Aldo Gutiérrez Solano, quien recibió un balazo el 26 de septiembre de 2014 y desde entonces se encuentra en coma.

El juez Ventura decidió absolver a los agentes municipales al concluir que la Fiscalía General de la República (FGR) no ofreció evidencias suficientes para acreditarles el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Cuestionado sobre los dichos de Arturo Zaldívar, presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sobre la responsabilidad del Ministerio Público en armar de manera deficiente los casos y por ello los fallos de los jueces en contra de los presuntos delincuentes, el tabasqueño dijo estar en contra de este argumento pues la responsabilidad es de ambas instancias y de el juez por no valorar el fondo de las indagatorias.

“No coincido con él, pero es el mismo estribillo de siempre, llevo años escuchándolo, de que no es la culpa de los jueces sino de los ministerios públicos que integran mal los expedientes. Es culpa de los dos del ministerio público y el juez”, consideró.

