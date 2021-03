Aunque le toca esta semana, AMLO no se aplicará la vacuna y esta es la razón

Desde que empezó la estrategia de vacunación contra Covid-19, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que esperaría su turno para recibir su dosis, de acuerdo al calendario oficial ya que no se iba a saltar ninguna fila para acceder primero que otros a la inoculación.

Con sus 67 años y domiciliado en Palacio Nacional, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, AMLO tendría que recibir su primera dosis este jueves 1 de abril, en alguna de las tres sedes que la demarcación habilitó para ello, como son La Universidad La Salle, la Biblioteca Vasconcelos o la Escuela Primaria Benito Juárez, mientras que el biológico sería el desarrollado por AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

Sin embargo, este lunes el presidente de México reveló que no se aplicará la vacuna este jueves como le corresponde ya que al haber padecido Covid-19, enfermedad que lo obligó a ausentarse y aislarse entre el 24 de enero y hasta el 8 de febrero, sus médicos le recomendaron esperar un tiempo antes de inocularse contra el virus SARS-CoV-2.

“Acerca de la vacuna, ya me va a corresponder, pero voy a practicarme unos estudios en estos días, porque los médicos que me atienden, quienes me ayudaron cuando padecí del Covid, me hicieron análisis y me recomendaron que esperara yo para la vacuna porque tenía yo anticuerpos suficientes; pero ya ha pasado el tiempo, de todas maneras quiero que ellos sean los que me recomienden lo que más conviene”, dijo durante la conferencia matutina de este día.

AMLO dijo que también pudo haberse vacunado en Tlalpan porque ahí también tiene su domicilio, sin embargo, su credencial de elector ya la tiene actualizada con la dirección de Palacio Nacional, pero esperará alrededor de 10 días para someterse a unos estudios y que sus médicos le indiquen cuándo sería la mejor fecha para vacunarse.

“No, ya la credencial ya la cambié, ya, sí, ya estoy domiciliado aquí en Palacio Nacional. Vamos a ver qué me dicen los médicos. En unos 10 días, una semana, 10 días, me van a hacer análisis y dependiendo de eso ya me vacuno”, reveló.

