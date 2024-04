AMLO y pulque: una combinación que se viraliza en Puebla

Un local del centro de México causa sensación por vender los “AMLitros”, recipientes con la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador con cerveza o pulque, una bebida alcohólica prehispánica elaborada a base del maguey.

Ante la popularidad de López Obrador, que se mantiene en un 68% en el promedio de encuestas documentadas por la consultora Oraculus en su “Poll of polls”, la pulquería Calavera Coyote ofrece estos envases en el centro histórico de Puebla.

Los vasos con la imagen del mandatario, que se han viralizado en redes sociales, estarán disponibles durante todo abril y mayo con motivo del Día del Niño, que se conmemora el 30 de abril, y el Día de la Madre, el 10 de mayo.

Por 95 pesos los clientes pueden llevarse a casa el envase.

Daniel Díaz, director de Marketing de Calavera Coyote, explicó que la idea surgió para tener festejos divertidos, pero sobre todo para que las personas preserven un recuerdo reutilizable y lo lleven a todos lados.

“Nosotros quisimos meter diferentes tipos de envases, pero el “AMLitro” es el que más le ha gustado a la gente, la verdad que lo hicimos porque se nos hace tierno, lo pueden ver. Nos dio risa, la verdad, y a la gente le gustó bastante, es una figura que se ve simpática y recuerda al presidente Andrés Manuel”, expuso Díaz.

El vaso es una caricatura del gobernante con ojos pequeños, nariz distintiva, orejas diminutas y una cara sonriente que hace referencia a los dientes del mandatario.

Además, le colocaron una estampa de colores verde, blanco y rojo que simula la banda presidencial.

El producto muestra la relevancia de la figura de López Obrador hacia las elecciones del 2 de junio, cuando no puede reelegirse, pero busca que triunfe la candidata de su movimiento político, Claudia Sheinbaum, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

La clienta Alexa Martínez se declaró “chaira”, como se le llama a los seguidores fervientes de López Obrador, pues relató que llegó a comprar el envase porque “quiere mucho” al presidente.

Por esta razón dijo que lo mostrará en todas partes, como en la oficina, el gimnasio, la escuela y, si puede regresar al negocio para rellenarlo, lo volvería a hacer.

“Primero que nada, me encanta (el vaso) ¿Qué me llevó a pedirlo? Es que quiero mucho a AMLO, pero me gusta mucho el pulque y se me hace una gran combinación, se me hizo increíble y estoy muy feliz con mi ‘AMLitro'”, expresó.

