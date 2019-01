AMLO ya durmió en Palacio Nacional y analiza vivir ahí

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que ya se ha quedado a dormir en Palacio Nacional, debido a los ajustados horarios que maneja, y señaló que analiza hacerlo su lugar de residencia.

“Se construyó un departamento en tiempos de Felipe Calderón y se mantuvo con el presidente Peña, existe ese departamento y me he quedado a dormir en éste y es posible que me traslade a vivir, pero esto no es una decisión personal, tiene que ser un acuerdo familiar”, detalló durante su conferencia matutina de este miércoles.

Al ser cuestionado sobre sus viajes en carretera en una camioneta y no en el Jetta blanco en el que se traslada en la ciudad, López Obrador confirmó que sí usará esa camioneta para ir a estados cercanos pues es “más resistente”, mientras que se moverá en el auto en la capital.

Tras descartar que la camioneta sea blindada, el mandatario reiteró que todos los vehículos blindados que tenía el Estado Mayor Presidencial se van a vender en el tianguis que prepara.

Al respecto, dijo que la Secretaría de Hacienda está haciendo los trámites de ello, como el inventario, los avalúos y el sitio donde se hará la venta.

