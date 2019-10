Amparo de Aeroméxico para evitar llegada de Emirates sigue vigente: fuentes

El amparo promovido por Aeroméxico para evitar la llegada de Emirates Airlines continúa vigente, revelaron a Forbes México fuentes cercanas a la empresa.

El pasado 8 de octubre de 2019 se concedió el amparo 712/2018 para el efecto de que no se aplique de ninguna manera el memorándum (MOU) promovido en 2018, el cual es necesario para dar el permiso y autorización de ruta y tarifas.

De acuerdo con el diario Reforma, el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió que no existe un argumento válido para que Emirates no opere en el país a partir del 9 de diciembre en la ruta Dubái-Barcelona-CDMX.

Por su parte, durante su comparecencia en el Senado de la República, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, informó que existe un convenio de colaboración entre los gobiernos de México y los Emiratos Árabes Unidos para que se puedan ocupar los slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Aeroméxico promovió dos amparos más, uno de ellos es el 113/2019 con el que se buscó conocer si las autoridades habían otorgado permisos a Emirates, donde los resultados otorgados en agosto de 2019 arrojaron que las autoridades federales competentes respondieron al Juez de amparo que no existían autorizaciones en favor de dicha aerolínea.

Sin embargo, a pesar de que no se tenían las autorizaciones, la empresa extranjera ya había comenzado a vender boletos desde mediados de julio, aunque en ese entonces no tenía los slots, permiso de la ruta, tarifas ni la opinión de COFECE, estos tres últimos elementos todavía no los consigue la compañía, añadieron las fuentes.

Para ello, hoy se tuvo que celebrar la audiencia constitucional y tendría que pasar a estudio para dictar la sentencia.

El tercer amparo (1468/2019) es contra la asignación ‘ilegal’ de slots, para lo cual se espera que la suspensión definitiva se resuelva el próximo 28 de octubre.

