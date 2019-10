Juez permite la llegada de Emirates a México

Un juez decidió que el amparo interpuesto por Aeroméxico no es suficiente motivo para impedir la llegada de Emirates Airlines a México.

Según el diario Reforma, el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió que no existe un argumento válido para que la aerolínea asiática no opere en el país, a partir del 9 de diciembre. Emirates pretende ofrecer vuelos con la ruta Ciudad de México-Dubai, con escala en Barcelona, España.

“Uno (amparo) no necesariamente afecta la validez del otro y, por otra, lo considerado por un Juez de Distrito en una decisión que no ha causado ejecutoria, no vincula a este tribunal colegiado”, dijeron los magistrados.

Incluso, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, señaló que existe un convenio de colaboración entre los gobiernos de ambos países para que se puedan ocupar los slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Emirates tiene la opción de operar en México, porque si nos negáramos, vendrían los amparos por parte de la aerolínea y, seguramente, los perderíamos”, indicó el funcionario ayer, durante su comparecencia en el Senado de la República.