Así reaccionaron analistas a la baja de tasas de Banxico

Reuters.- El banco central de México (Banxico) recortó en la jornada en 25 puntos base la tasa clave de interés, a un 8%, en su decisión de política monetaria, citando que dicho nivel es congruente con la convergencia de la inflación a su meta, pero citando riesgos para la economía.

La decisión, que fue dividida, no estuvo en línea con un sondeo previo de Reuters en el que un total de 11 de 16 especialistas consultados esperaban que Banxico dejara sin cambios la tasa vigente desde diciembre, la más alta en más de una década.

A continuación, los comentarios de algunos analistas:

Charles Seville, Codirector de Crédito Soberano para América Latina de Fitch

“Este recorte a la tasa, el primero desde 2014, refleja menores riesgos inflacionarios y un aumento en los riesgos globales sobre crecimiento económico desde la última junta”.

“Todavía pensamos que Banxico estará vigilante, dados los riesgos de la política interna y la posibilidad de que la aversión al riesgo afecte al tipo de cambio, pero dependiendo de la trayectoria de las tasas de la Fed, la puerta puede estar abierta a nuevos recortes de tasas”.

Alfredo Coutiño, Director de Análisis para América Latina de Moody´s Analytics

“Definitivamente parece ser que el Banxico cedió a las llamadas de rescate a la economía tanto de una parte del mercado como de las mismas autoridades”.

“A pesar de que la inflación subyacente permanece muy terca y se resiste a bajar y que los riesgos internos y externos han empeorado el panorama para el peso y consecuentemente para la inflación, parece ser que la visión pro-crecimiento empieza a dominar en el quehacer monetario del país”.

Christian Lawrence, estratega senior de mercado del Banco Rabobank

“Creo que el recorte fue sorpresivo, yo era de los que creía que el banco central iba a esperar todavía más para reducir su tasa. Sin embargo, hacia adelante, no he cambiado mi expectativa sobre el ritmo de los recortes de tasas”.

“Creo que el banco continuará relajando su política, pero en lugar de empezar en noviembre empezó en agosto, así que todavía espero dos recortes más a la tasa este año”.

Alfonzo Esperanza, analista de Oanda en Toronto

“Se veía venir que Banco de México iba a tomar una postura más proactiva, si ya se telegrafiaba que en septiembre iba a pasar algo, creo que tomaron la decisión correcta en adelantar estos tiempos y llevar a cabo el recorte de tasas”.

Edward Glossop, economista para América Latina en Capital Economics

“El comunicado fue bastante cauteloso y prácticamente sin cambios respecto al tono del último comunicado. El banco señaló que los riesgos para el crecimiento siguen “sesgados a la baja” y que los riesgos para la inflación son equilibrados. Sin embargo, no creemos que esto impida más recortes de tasas de interés en el corto plazo”.

Jorge Gordillo, Director de Análisis Económico y Bursátil de CI Banco

“Hacia adelante, el Banco de México va a estar muy pegado a lo que haga la Fed. Ahorita el mercado va a buscar que la Fed baje su tasa una o dos veces más (el resto del año) y posiblemente lo consiga y si Banco de México puede pegársele, lo va a hacer”.

Jonathan Zuloaga, asesor de la Consultoría Columbus

“Aunque no vemos que Banxico quiera por lo pronto iniciar este año un ciclo de recorte de tasas, me parece que dado que las condiciones económicas globales particularmente con una inflación bastante contenida, no solo internacionalmente sino en el mismo país, pudiera haber motivación para hacer un recorte adicional en lo que resta del año”.

Daniel Mendoza, Subdirector de Investigación Económica de ScotiaBank

“Sobresale el riesgo al alza de que se mantenga la persistencia en la inflación subyacente, que ha estado alrededor del 3.8%. Desde su punto de vista, aún persiste la incertidumbre en los riesgos que pudieran influir en la inflación”.

José Ignacio Martínez, Investigador Económico de la Universidad Nacional Autónoma de México

“En la decisión del banco central influyó que la economía mundial en las últimas 72 horas ha tenido una fuerte turbulencia”.

