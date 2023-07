Los nuevos libros de texto que distribuirá la Secretaría de Educación Pública (SEP) a todos los niños de las escuelas públicas de México para el nuevo ciclo escolar, recibieron severa crítica del panista Ricardo Anaya.

El político aseguró que dichos libros están llenos de ideología para “adoctrinar” a los niños, además de que la SEP prácticamente eliminó las matemáticas de los mismos.

“Seguro ya oíste que están llenos de ideología, para meter ideas políticas en la cabeza de los niños, además de una bola de locuras como las maquetas que los quieren poner a hacer, pero de lo que poco se ha hablado, y que es gravísimo, es que quitaron el libro de matemáticas.

“Ya no hay libro de matemáticas, cuando todo mundo sabe que las oportunidades del futuro pasan por que los niños aprendan matemáticas; solo hay 13 paginitas de matemáticas, en cambio en los libros de historia, le dedican todo un apartado a decir que hubo fraude electoral en 2006 contra López Obrador”, detalló.

Sabías que el gobierno de AMLO eliminó el libro de texto de matemáticas y metió un apartado para ideologizar a los niños sobre el dizque "fraude electoral" contra AMLO en 2006. Esto es aún peor que el aeropuerto vacío o que la refinería que no refina. Es francamente criminal.

Critican que la SEP prácticamente eliminó las matemáticas de los libros de texto

Anaya cuestionó si los niños necesitan más las matemáticas, que les ayudan a hacer operaciones aritméticas y pensar con lógica, o el “cuento ideológico” de López Obrador sobre el fraude electoral de 2006.

“¿En qué perversa cabeza cabe quitar las matemáticas y meter rollos para ideologizar a los niños? ¿No basta con que los adultos estemos divididos? ¿Ahora también hay que dividir a los niños con nuestros problemas políticos?”, reclamó.

“¿Qué va a pasar cuando estos niños, educados con libros de texto llenos de ideología y sin matemáticas, se enfrenten a un mundo revolucionado, dominado por la inteligencia artificial, en el que la ciencia y la tecnología serán simplemente imprescindibles?”, cuestionó.

Anaya consideró que lo que le están quitando a los niños no es un libro de texto, sino la posibilidad de un futuro mejor.

“No se vale hacerle eso a la niñez. Esto es peor que el aeropuerto vacío o la refinería que no refina, porque no tiene solución, porque un año perdido en la educación ya no se recupera”, dijo.

