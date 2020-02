Anticipan investigaciones a Peña Nieto y otros exfuncionario por caso Lozoya

Es muy razonable que las investigaciones por los probables sobornos que recibió Emilio Lozoya de las empresas Odebrecht y Altos Hornos de México, conduzcan a señalamientos al expresidente Enrique Peña Nieto, pero también debería apuntar a toda una red de servidores públicos del sexenio pasado, afirman expertos.

Ricardo Alvarado, integrante de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), afirma que en caso de ser ciertas las acusaciones en contra del ex director de Pemex, tuvieron que estar solapadas por una amplia red de integrantes del gobierno anterior o por una orden desde un alto mando.

“Una investigación hecha con seriedad involucraría a vario servidores públicos de distintas oficinas como la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos un montón de oficinas que debieron haber podido levantar una bandera amarilla conforme iban pasando estas operaciones muy extrañas encabezadas por Emilio Lozoya”, afirmó Alvarado en entrevista con Forbes México.

El pasado miércoles trascendió que autoridades judiciales de México podrían estar investigando al ex presidente Enrique Peña Nieto como parte de un caso de “corrupción del más alto perfil en los últimos años”, de acuerdo con información del diario estadounidense The Wall Street Journal.

La publicación apunta que esta investigación ocurre después de la detención de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en España; y toda vez que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene evidencia de que los delitos de corrupción cometidos por Lozoya “llegan al más alto nivel”.

Lozoya acumula varios señalamientos por corrupción durante su gestión como director de Pemex entre los que destacan el apoyo a ejecutivos de la empresa española OHL para ser favorecidos en licitaciones de la paraestatal.

También se le acusa de haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht por 10.5 millones de pesos durante 2012 que supuestamente fueron utilizados para financiar parte de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Además se le señala por la compra a sobreprecio de la empresa Agronitrogenados y Grupo Fertinal, que operaba muy por debajo de su capacidad.

Esta compra y posterior desviación de recursos utiliza un esquema similar al de la Estafa Maestra por lo que necesariamente tuvo que ocurrir “a la vista” de otros funcionarios, apuntó Alvarado.

La postura de AMLO

Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que desconoce si existe una investigación en contra de Peña Nieto, pero en todo caso consideró que no hay argumentos suficientes para interponer una denuncia en su contra.

“Nosotros hemos dicho que sólo presentaremos denuncia contra los expresidentes si los ciudadanos nos los piden, porque pensamos que debemos de pensar hacia adelante. Esto es mi planteamiento, hablando de un punto final, de acabar con la corrupción hacia adelante y que sólo en el caso de que los ciudadanos reúnan las firmas para que se lleve a cabo una consulta y la gente decida si se presenta denuncia”, apuntó el mandatario.

Se trata, en todo caso de una postura que busca evitar el desgaste político, afirma Alvarado.

“Esta jugando este juego de apuntar a la fiscalía autónoma, si mañana sale una investigación contra el ex presidente es claro que viene de la fiscalía y no del presidente. Es un discurso para nadar de muertito y no encabezar un proceso en contra de su antecesor que lo lleve a un desgaste político”.

Aunque esto representa un doble mensaje por parte del presidente, Alvarado señala que lo importante es esperar a que se determine el mecanismo complejo por el que se desviaron recursos, que se apunte a los demás participantes y establecer modificaciones legales para evitar que vuelva a ocurrir este tipo de esquemas delictivos.

