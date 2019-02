Apoyo a la Guardia Nacional y 9 puntos más de la ‘mañanera’ de AMLO

En su conferencia de prensa “mañanera”, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió tener el respaldo ciudadano para la conformación de la Guardia Nacional y conmemoró la creación de los libros de texto gratuitos.

Libros de texto, de plácemes

Con motivo del 60 aniversario de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, el titular del Ejecutivo canceló un timbre postal.

Al respecto, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma dijo que los retos de la Comisión no son menores por el aumento de la matrícula escolar.

Cada al año, refirió, se imprimen cerca de 200 millones de libros para más de 25 millones de alumnos de educación básica, media superior y especial.

A manera de anécdota, Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), recordó que la imagen de “La Patria”, una de las portadas más emblemáticas de los libros de texto, fue inspirada en Victoria Dorenlas y pintada por Jorge González Camarena.

Guardia Nacional y elitismo

El titular del Ejecutivo indicó que seguirá impulsando la creación de la Guardia Nacional con la participación de las Fuerzas Armadas y aseguró que, según encuestas, hay un gran respaldo ciudadano hacia este nuevo cuerpo.

Reprochó, asimismo, que haya especialistas y voces de organizaciones no gubernamentales que se expresan en contra, ya que en vez de que ayuden, están poniendo trabas.

“Siempre son los expertos los que deciden o los integrantes de la llamada sociedad civil y el pueblo raso no es tomado en cuenta, como si no existiera o como si no supiera y el pueblo es sabio”, reprochó.

“Ya que se acabe el elitismo, sólo los expertos o unos cuantos (han) opinando por todos”, agregó.

López Obrador afirmó que apenas hay disponibles unos 20,000 policías federales para atender los problemas de seguridad pública, mientras hay unos 250,000 soldados y marinos que podrían ser ocupados, pero la Constitución impide que sean destinados a esas labores; por esta situación, sostuvo, que debe haber una reforma a la Carta Magna.

En el mismo tono de crítica hacia las organizaciones ciudadanas, el mandatario aseguró que “conservadores de la sociedad civil” fueron los que impulsaron la creación del Inai, el cual –se quejó– le cuesta al erario 1,000 millones de pesos al año.

Descarta cambio en postura hacia Venezuela

Pese a los llamados de Juan Guaidó, autoproclamado presidente de Venezuela, López Obrador afirmó que la postura diplomática de México no cambiará.

“No es conmigo, es con la Constitución”, dijo el mandatario en alusión a los principios constitucionales de la política exterior. “No es estar favor o en contra de ningún gobierno”.

Asimismo, señaló que la postura es apegada a la máxima de Benito Juárez: “el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Agregó que su deseo es que dialoguen las partes y que no haya violencia; además, mencionó que si el asunto es de ayuda humanitaria, que ésta sea entregada sin tintos políticos.

Defiende medida sobre estancias infantiles

Ante las protestas que continúan por el recorte al presupuesto del programa de Estancias Infantiles, el mandatario señaló que por medio de los apoyos directos para los padres, nunca se habían destinado tantos recursos a esta situación.

“Toda la ayuda va a ser personalizada”, reiteró López Obrador, quien criticó que antes el dinero no llegaba o llegaba con moche.

“Tenemos muchas pruebas de eso, vamos a presentarlas”, adelantó.

Aunado a esto, señaló que ahora los padres van a decidir libremente si entregan los recursos que reciban a quienes manejan las estancias infantiles.

Pese a todo, criticó el modelo de funcionamiento de las estancias, pues aseguró que son parte de la concepción neoliberal de “privatizarlo todo, de subrogarlo todo”.

Bajo ese modelo de subrogación, recordó, fue que funcionaba la Guardería ABC, donde un incendio ocasionó la muerte de 49 niños en Hermosillo en 2009.

“No queremos eso, no se sabía y existen reportes de las autoridades encargadas de la fiscalización de que no había normatividad (en las estancias infantiles), seguridad, era un riesgo”, apuntó.

Cierra la puerta a diseñadora en Conacyt

Sobre la noticia de que una diseñadora de moda fue nombrada al frente de una subdirección en el Conacyt, el presidente dijo que fue informado que no sería así, aunque posteriormente afirmó que no era del todo cierta la información.

Asimismo, dijo confiar en la dirección de María Elena Álvarez-Buylla Roces al frente del organismo, ya que ella misma es científica galardonada, y consideró que ella no permitiría una situación así.

“Si es así, pues hasta hoy estuvo de funcionaria”, atajó el mandatario.

Además, celebró que casos así sean informados por la prensa, pues de esta forma se evitan irregularidades.

Transparencia en Odebrecht

Cuestionado sobre la opacidad que a la fecha subsiste en el caso Odebrecht, López Obrador aseguró que la transparencia debe prevalecer por encima de todo.

Aclaro que corresponde a la Fiscalía General de la República, una institución autónoma, informar del proceso que se ha seguido.

“Exhorto al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que dé a conocer todo lo de Odebrecht”, señaló.

Por otra parte, aseguró que como presidente no solapará a ningún funcionario que cometa algún acto corrupto.

“Para que se entienda mejor, yo no voy, en casos de corrupción, a sudar calenturas ajenas, todo el que se meta en un caso de corrupción tiene que asumir su responsabilidad”, expresó.

Juicio al ‘Chapo’, que sirva de lección

El presidente consideró que el veredicto en el juicio contra el capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien se perfila a recibir una cadena perpetua, debe servir de enseñanza en México.

“No le deseamos mal a nadie, me gustaría que quienes toman estos caminos recapaciten”, mencionó.

“Que sirva de enseñanza, que sea una lección para que se piense que la felicidad verdadera no es el dinero, no es lo material, no es el lujo barato, no es la fama. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, con el prójimo”, aseveró.

Ante la pregunta de si se investigarán los nombres que salieron a relucir en el juicio al “Chapo”, el mandatario dijo que él prefiere ver hacia adelante, aunque si la ciudadanía lo pide, revisará la corrupción de gobiernos pasados empezando por los expresidentes, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto.

“Yo soy partidario de ver hacia adelante y que nosotros iniciemos una etapa nueva, sin corrupción, sin impunidad”, dijo.

Campaña contra las drogas

López Obrador adelantó que su gobierno impulsará una gran campaña para alejar a los jóvenes de las drogas.

“Tenemos nosotros que bajar el consumo de droga y tenemos que atender a los jóvenes”, apuntó.

Detalló que mucho de la campaña va a versar en el fortalecimiento de valores y en la visión de que para ser felices no son necesarios los bienes materiales.

Intervención en Morena

Interrogado sobre si intervendrá en el eventual relevo en la dirección de su partido, Morena, el mandatario aseguró que no.

“No tengo ni tiempo, ¡a qué horas!”, expresó.

En el mismo tono, “bateó” una pregunta sobre la definición del candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, la cual es disputada por Miguel Barbosa, apoyado por la lideresa del partido, Yeidckol Polevnsky, y el senador Alejandro Armenta, impulsado por su bancada y su coordinador, Ricardo Monreal.

Autos ‘chocolate’, a definición

López Obrador fue cuestionado sobre qué hará su gobierno con la importación de vehículos usados desde Estados Unidos, conocidos como “autos chocolate”.

El presidente sólo indicó que es un tema que va a revisar su administración pronto, ya que ha recibido peticiones a favor y en contra de la entrada de esos vehículos.

