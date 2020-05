Las aplicaciones que no pueden faltar en tu smartphone

El smartphone se ha convertido uno de nuestros complementos que nos han acompañado en nuestro día a día y en casi una extensión de nuestras manos. Hay teléfonos móviles de todos los tipos y en ellos puedes instalar todo tipo de apps que harán que el uso del mismo sea mucho más eficiente y, además, las utilizarás según tus preferencias ya que una app que es para ti perfecta no lo tiene que ser para otra persona.

De música

¿Eres un melómano empedernido y no puedes vivir sin música en ningún momento de tu día? Entonces, no pueden faltar apps de música en tu dispositivo para escuchar los temas más candentes del momento. Entre ellas, sin duda alguna, la más recomendable es Spotify, muy completa en su versión premium y con la que podrás crear listas de reproducción y tener acceso a todas las canciones y álbumes, poder saltar canciones y no tener que aguantar molestos anuncios.

Fotografía

Si eres amante de la fotografía, una de tus imprescindibles es TouchRetouch con la que puedes eliminar elementos de la fotografía sin dejar ningún rastro. Se trata de una app muy simple de utilizar pero que ofrece una precisión muy alta.

Juegos

Los juegos son otras de las apps que triunfan en los dispositivos. Casino Japan y otras apps de juegos de azar son de las más descargadas tanto en el país nipón como en el resto del mundo, ya que gracias a los juegos podrás disfrutar de momentos de diversión durante y horas y horas.

Finanzas

Si quieres llevar tu contabilidad personal de forma sencilla, Fintonic es una app imprescindible en tu dispositivo Android, ya que en ella podrás ver todos tus gastos e ingresos de forma sencilla, controlando así mejor tu economía. Puedes vincular esta app con tus cuentas y tarjetas y la app crea gráficos y te muestra alertas predictivas.

Y pagar con el móvil se ha convertido ya en algo rutinario. Una vez que te acostumbras es difícil dejar de hacerlo porque es una forma de abonar un pago en tienda muy cómoda, tan solo sacando tu smartphone del dispositivo, desbloquearlo y pasarlo por el datáfono. El único requisito para poder pagar con tu smartphone es que cuente con tecnología NFC, cada vez más habitual en todos los dispositivos.

Productividad

¿Eres de los que utilizas mucho tu dispositivo Android para el trabajo? Entonces, puedes instalar Google Keep, sin duda alguna, una de las mejores apps de notas que existen actualmente. Te servirá para apuntar cosas de forma fácil y siempre tenerlas a mano. Puedes escribir con el teclado, a mano, hacer un archivo o incluso adjuntar un archivo desde Drive. Esta es solo una lista con algunas de las apps que creemos imprescindibles para cualquier usuario de dispositivo Android aunque la lista podría ser interminable, ya que cada persona es única y puede que lo que te sirva a ti a otro usuario no. Pero, hoy día, esto no es un problema y los usuarios pueden personalizar su smartphone y cualquier tipo de dispositivo con las apps que quieran.

