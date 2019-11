Aprueban dictamen del PEF 2020 en comisión, avanza al pleno

Luego de una sesión de dos horas y entre reproches por parte de los diputdos de los partidos opositores, los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados avalaron el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020.

El dictamen del PEF 2020 avanza al pleno de la Cámara de Diputados con 34 votos a favor de los diputados de Morena, Partido del Trabajo (PT), el Partido Encuentro Social (PES) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y 12 en contra del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Los integrantes de los grupos parlamentarios de oposición reprocharon el proceso legislativo en el que se analiza el presupuesto de egresos en una sede alterna a la Cámara de Diputados y con tiempo limitado para analizar el dictamen y hacer reservas.

“Se han cometido irregularidades, tenemos 206 reservas a este proyecto conforme las fuimos haciendo porque no teníamos el proyecto, les pedimos que al final no nos dejaron hacer un posicionamiento, tendremos que hacer las reservar… no fueron capaces de negociar y quitar un poco de recursos a programas clientelares a los programas que realmente hacen productiva la nación”, señaló Sonia Rocha Acosta, diputada panista y secretaria de la comisión.

Los integrantes de Morena insistieron que se trataba de un presupuesto “justo y equitativo” y que se presentó con tiempo para su análisis apropiado.

El proyecto del dictamen, se dio a conocer alrededor de las 15 horas de esta tarde, mismo que contempla la reasignación de 17,000 millones de pesos (mdp), entre ellos recortes a poderes y órganos autónomos por 4,202 mdp.

Al Instituto Nacional Electoral (INE) se le asignarían 1,071 mdp menos, al pasar de 17,732 mdp en la propuesta del PEF 2020 a 16,660 mdp en el dictamen.

Esta contemplado que en lo que resta de la jornada y durante la madrugada se revise y se apruebe el dictamen en el pleno de la Cámara de Diputados, que se instaló en el Expo Santa Fe, un recinto alterno debido a los bloqueos que hay desde hace 11 días por organizaciones campesinas en San Lázaro.

Te puede interesar: Minuta del PEF 2020 plantea recortes al INE y otros ramos autónomos