‘Aquí estoy, ¿por qué tanto odio?’: promotor de amparo al Tren Maya responde a AMLO

José Urbina, fundador del proyecto Cenotes Urbanos, uno de los impulsores de amparos para evitar la edificación del tramo 5 del Tren Maya, que correrá de Tulum a Playa del Carmen, cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador y sus amenazas de exhibir a quienes se oponen a una de las obras de infraestructura más importantes del sexenio.

En una rueda de prensa para denunciar el reinicio de trabajos en dicho tramo, lo cual desacata la disposición de un juzgado federal con sede en Mérida, Yucatán, Urbina lamentó que el mandatario federal propicie una confrontación que tiene como objetivo dividir.

“No sé si refiere directamente a mí, no soy el único que ha presentado amparos, hay muchos recursos legales corriendo, no sé cuál es exactamente su fuente de información, pero si están buscando a alguien que interpuso amparos, soy yo, aquí estoy”, dijo el ambientalista.

“El impulsor que detuvo el tren con el primer amparo fui yo y vivo en Playa del Carmen desde hace 18 años, hace 11 compré mi casa, ahí estoy, usted sabe perfectamente quién soy, ¡dejen de mentir!, ¡qué ganas de generar odio! Se está enfrentando no a unos adversarios míticos, no somos molinos de viento, solos ciudadanos de Playa del Carmen, de Akumal, de Cancún, de Tulum, gente que trabaja día a día en ese lugar, gente que eligió ese lugar para vivir”.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que las obras del Tren Maya fueron declaradas como de seguridad nacional debido a que los demandantes contra su construcción están recurriendo a prácticas dilatorias e impiden que la resolución de amparos avance.

El mandatario federal explicó que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) detectó que una de las personas que interpuso un amparo contra esta obra ha notificado el cambio de su domicilio en tres ocasiones.

De acuerdo con el jefe del Ejecutivo federal, el demandante notificó domicilios en Quintana Roo, España y Estados Unidos, por lo que al no tener un domicilio fijo, las autoridades no han podido notificarle sobre los avances en las resoluciones judiciales.

Al respecto, el tabasqueño dijo que hay interés por conocer la identidad del demandante y exhibirlo en la conferencia de prensa para que se revelen sus verdaderos intereses.

“Ayer me informaba el Fonatur sobre amparos en el Tren Maya y resulta que uno de los demandantes de la detención de la obra: dio primero una dirección en Quintana Roo de una empresa y luego cambió el domicilio a un lugar de España y luego terminó dando como domicilio un sitio en Estados Unidos.

“Nos importa saber quién es, cómo está eso, y debido a que no hay un domicilio fijo no se le puede notificar y por lo mismo no se puede resolver, es como se dice en el argot de la mafía de los abogados, no que sean mafiosos, sino que hablo del mundo, de los sótanos, son las llamadas tácticas dilatoras, chicanas”, expuso.

Al respecto, Urbina señaló que el ha vivido por más de 10 años en Europa y que para la entrega de paquetes de Amazon ha registrado el domicilio de un amigo en Estados Unidos.

“Que usted esté rompiendo la ley, que se vea obligado a romper la ley, que usted esté rompiendo la ley para imponer su proyecto nos dice todo de lo que lo está impulsando para llevarlo a cabo”, señaló.

“Si tiene dudas, si quiere corregirme, deje de atacarme con descalificativos de que soy un corrupto, deje de decirme pseudoambientalista, vamos hablar y corrija mis argumentos, si los corrige, salgo públicamente a decir ‘fíjense que el señor presidente tenía razón’, el suelo kartstico (sobre el que pretenden pasar el tren) no se rompe, es seguro poner un tren arriba, el agua no se va a contaminar, no se preocupe, pero en tanto deje de generar odio”, añadió.

