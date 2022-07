Demandantes del Tren Maya dilatan resolución de amparos y serán exhibidos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que las obras del Tren Maya fueron declaradas como de seguridad nacional debido a que los demandantes que se oponen contra su construcción están recurriendo a prácticas dilatorias e impiden que la resolución de amparos avance.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario federal explicó que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) detectó que una de las personas que interpuso un amparo contra esta obra ha notificado el cambio de su domicilio en tres ocasiones.

De acuerdo con el jefe del Ejecutivo federal, el demandante notificó domicilios en Quintana Roo, así como en España y Estados Unidos, por lo que al no tener un domicilio fijo, las autoridades no han podido notificarle sobre los avances en las resoluciones judiciales.

Al respecto, el tabasqueño dijo que hay interés por conocer la identidad del demandante y exhibirlo en la conferencia de prensa para que se revelen sus verdaderos intereses.

“Ayer me informaba el Fonatur sobre amparos en el Tren Maya y resulta que uno de los demandantes de la detención de la obra dio primero una dirección en Quintana Roo de una empresa y luego cambió el domicilio a un lugar de España y luego terminó dando como domicilio un sitio en Estados Unidos”, expuso.

“Nos importa saber quién es, cómo está eso, y debido a que no hay un domicilio fijo no se le puede notificar y por lo mismo no se puede resolver, es como se dice en el argot de la mafia de los abogados, no que sean mafiosos, sino que hablo del mundo, de los sótanos, son las llamadas tácticas dilatorias, chicanas”.

El pasado 18 de julio, Javier May, titular del Fonatur, informó que la Segob y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) catalogaron la obra como seguridad nacional, por lo que los trabajos de construcción del tramo 5 sur, que corre de Tulum a Playa del Carmen, se reiniciaron pese a una suspensión otorgada por un juzgado federal con sede en Mérida, Yucatán.

De acuerdo con el funcionario, el reinicio de las obras se amparan bajo el decreto presidencial emitido a finales del año pasado, con el cual todas las obras prioritarias de infraestructura del gobierno federal son catalogadas de seguridad nacional.

Con ello, las dependencias deben agilizar los permisos para que dichas construcciones se ejecuten, sin necesidad de esperar los tiempos burocráticos.

Hace unas semanas, Rabindranath Salazar Solorio, quien se desempeñaba como subsecretario de Gobernación para Asuntos Religiosos, fue designado por el presidente López Obrador como coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, y estará encargado de atender los conflictos sociales y políticos que generan las obras de infraestructura prioritarias.

