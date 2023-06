Arranca proceso rumbo a 2024 en Morena; AMLO pide no esperar una ‘señal’ sobre candidato

Hoy inician formalmente las pláticas entre las llamadas “corcholatas” de Morena para determinar la ruta de las encuestas donde se elegirá al abanderado para las elecciones presidenciales de 2024, ante lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no deben esperar de él una señal sobre quién debe encabezar la continuidad de su proyecto político.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal consideró que debe ser el pueblo quien elija al candidato del movimiento y con ello dar por terminado el “dedazo” que en antiguos regímenes permeó entre la clase política.

“Sí, estamos a un año de la elección presidencial del 24 y se va rápido el tiempo, lo importante es afianzar la democracia, no sólo como sistema político, forma de gobierno, sino como forma de vida.

“Y eso aplica para todos y para los partidos en la selección de sus candidatos, no es que yo voy a poner al candidato de Morena, no, no va haber dedazo, va ser la gente. Van a ser los ciudadanos los que van a decidir.

“Y hay todavía quienes no lo creen incluso hasta gente cercana, no, no, a la hora de la hora tú vas a inclinar la balanza, no, ¿o estamos esperando una señal? Pues te vas a quedar esperando primo hermano, entonces esos son los cambios, y avergüenza cuando un gobierno utiliza el presupuesto, compra publicidad”, expuso.

Tras las elecciones del domingo donde Morena y sus aliados políticos, el PT y PVEM, se hicieron de la llamada “Joya de la Corona”, es decir, el Estado de México de la mano de Delfina Gómez, la dirigencia nacional del partido comenzará el proceso para elaborar las encuestas que elijan al candidato presidencial.

Mario Delgado, líder nacional de Morena, adelantó que este lunes comenzarán las pláticas con las llamadas “corcholatas” que deseen participar en el proceso electivo: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal.

De acuerdo con los estatutos de Morena, el próximo abanderado presidencial debe emanar del resultado de encuestas. Tanto Marcelo Ebrard como Ricardo Monreal han cuestionado este método al señalar que debe ser perfeccionado para evitar la deslegitimización del proceso.

No obstante, esta postura ha sido criticada por el jefe del Ejecutivo federal al referir que no apoyará las aspiraciones de ningún personaje que invalide el método del partido para seleccionar al candidato presidencial.

En ese sentido, López Obrador alertó que durante la época de campañas electorales, los medios de comunicación intentarán influir en los ciudadanos por la paga de publicidad, no obstante, dijo que ya no son tiempos para la imposición de “productos chatarra”.

“Eso sí lo puedo decir, a los medios, hacen su agosto, cada vez que hay campaña, su agosto, no voy a hablar más, pero cada día les va costar más trabajo conseguir publicidad porque ya por ese método de manejo de publicidad se impusieron muchos gobiernos que le hicieron daño al país.

“Imponer un producto ‘chatarra’, mira cómo brilla con este detergente, rechinando de limpio, tiene carácter, es simpático, se ríe, es hasta guapo o guapa y ahí van, y todo pura hipocresía, entonces eso ya no”, afirmó.

