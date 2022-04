Artistas no tienen dimensión social, sólo se preocupan por ser exitosos, reprocha AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a cargar este martes contra artistas y ambientalistas que se oponen a la construcción del tramo 5 del Tren Maya en Quintana Roo al acusar que tienen poca dimensión social, que sólo buscan la fama y se oponen a la transformación del país.

“Ellos son artistas con poca dimensión social, pueden ser muy famosos, pero no tiene amor por el pueblo. Se preocuparon por ser exitosos pero le dieron la espalda a los humildes, a la gente pobre. Se quedaron callados cuando saqueaban al país impunemente y de repente se convierten en paladines de la defensa del medio ambiente o de otras causas”, reprochó López Obrador en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Ayer, luego que la Presidencia de la República canceló la reunión con integrantes del movimiento #SélvameDelTren, un grupo de ellos se manifestó afuera de Palacio Nacional donde con megáfono en mano reprocharon al presidente López Obrador la falta de diálogo y el cambio de trazo del Tren Maya en Quintana Roo.

De acuerdo con los manifestantes, el Ejecutivo federal canceló el encuentro debido a que Eugenio Derbez, a quien ha criticado por lanzarse contra el proyecto, rechazó participar en el diálogo debido a que se encuentra en una filmación fuera de México.

El mandatario federal criticó que los ambientalistas ahora adviertan riesgos sobre la integridad de la vía que correrá de Tulum a Cancún a través de una brecha con cenotes y ríos subterráneos pese a que no son expertos en la materia.

“Me preguntas sobre los ambientalistas, eso es lo que expongo. Ahora resulta que ya no sólo es la preocupación por los cenotes o los ríos subterráneos o los árboles, sino porque se va a fracturar la vía, ya salieron estructuralistas, ingenieros estructuralistas”, advirtió.

Ayer, se informó que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) impugnó la suspensión provisional que el juzgado primero de distrito de Yucatán concedió para las obras del tramo 5 del Tren Maya —de Tulum a Cancún— ante la falta de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Fue el pasado viernes cuando el apoderado legal del Fonatur-Tren Maya promovió un recurso de queja en contra de la decisión del juez, Adrián Fernando Novelo, quien amparó a la organización Derecho a un Ambiente Sano, la cual ha denunciado los daños al medio ambiente que la construcción del ferrocarril detona.

Al respecto, el presidente de la República se comprometió a entregar toda la información que corresponde a las obras y transparentar el porqué no se afectará al medio ambiente con el nuevo trazo del tramo 5.

“Sí, todo, no tenemos nada que ocultar, pero debe quedar claro que ellos no actúan de buena fe. Son otros propósitos, como los amparos para que no se construyera el AIFA y los intereses que están ahí detrás. Muchas de las asociaciones reciben financiamiento de particulares y hasta de gobiernos extranjeros”, acusó.

