La ASF devela esquema de ‘estafa maestra’ en contrato de Conade con universidad pública 

Con un monto 279,153 pesos, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) contrató por adjudicación directa a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) para que le proporcionará servicios informáticos, sin embargo, en un esquema que recuerda el de la “estafa maestra”, la institución educativa no contaba con la infraestructura técnica y humana para ello, por lo que tuvo que subcontratar 4 de los 7 servicios que le fueron solicitados.

El universidad tenía que contar el aval del fabricante del equipamiento para que tuviera el estatus de distribuidor, implementador y administrador autorizado, pero la UAEH no cumplió con este requisito, detalló la Auditoría Superior de la Federación en su informe de fiscalización de la cuenta pública 2018.

Al no contar con la infraestructura necesaria para otorgar los servicios, la entidad educativa contrató a la empresa Freight Ideas, SA de CV con el objeto de brindar arrendamiento de equipo de cómputo, red y telefonía por un monto de 28,056.6 pesos, es decir el 10% del convenio con la Conade, refirió la entidad pública.

De igual manera contrató a AVGE Consultores, SA de CV para otorgar servicios informáticos integrales por la cantidad de 100,723.8 pesos, es decir lo equivalente al 36% del convenio original. Además requirió de los servicios de Monedero Universal S.R.L. de C.V. para atender el sistema de administración de recursos por 8,000 pesos, lo cual significó el 3% del trato inicial, abundó el reporte.

“Durante el 2018 Freight Ideas, S.A. de C.V., recibió pagos de la UAEH por 14,028.3 miles de pesos por concepto de “Arrendamiento de equipo de cómputo, red y telefonía”. Por este servicio, la CONADE realizó pagos a la UAEH por un monto de 36,765.7 miles de pesos durante 2018, lo que representó un ingreso de 22,737.4 miles de pesos (61.8%) para la UAEH”, delineó la ASF.

En total, el monto de subcontrataciones realizadas por la UAEH no excedió el 49.0%, de acuerdo Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que se concluye que la universidad “no contaba con la capacidad técnica y humana requerida”, especificó.

Perfiles poco específicos

En 2017, la dirección de planeación y tecnologías de la información solicitó siete servicios informáticos durante 24 meses (del 3 de noviembre de 2017 al 31 de octubre de 2019), los cuales suman la cantidad de 279,153.9 pesos

Sin embargo, durante la evaluación que realizó la ASF sobre el perfil del personal que realizó dichos trabajos, la entidad encontró que de las 64 personas analizadas, en el 48 de los casos no se dio evidencia sobre su grado de estudios, 40 no contaban con alguna certificación en su currículum vitae y 15 tenían asignados puestos no definidos en el anexo técnico, como asesor jurídico administrativo, intendencia, líder inventarios, etc.

Durante la auditoría, tanto la Conade como la universidad no proporcionaron la información correspondiente en este rubro, por lo que se dio incumplimiento a las condiciones específicas del contrato suscrito, reveló.

“Por lo anterior, se estima que la Conade debió cobrar 6,048.3 miles de pesos (el 1.0% del monto global de la factura mensual por cada semana desde el inicio del contrato), por el incumplimiento en alguna de las capacitaciones y/o las certificaciones del personal del proyecto”, develó.

Del importe mensual de 11,631.4 pesos, la comisión deportiva debió cobrar el 1% de dicho monto, es decir 116.31 pesos; de tal suerte que al final del año debió recuperar 6,048.3 pesos.

“La CONADE debió penalizar al proveedor por un monto de 6,048.3 miles de pesos por el incumplimiento en las capacitaciones y/o certificaciones del personal asignado al proyecto”, explicó la Auditoría Superior de la Federación.