Así es el emblema oficial del Mundial de Qatar 2022

La FIFA presentó el emblema oficial de la Copa Mundial de Qatar 2022 la cual representa la visión de un evento que conecta e involucra al mundo entero.

De acuerdo con un comunicado de la FIFA, “también presenta elementos sorprendentes de la cultura árabe local y regional y alusiones al hermoso juego”.

“El emblema oficial de la 22ª edición de la FIFA #WorldCup se dio a conocer hoy cuando la FIFA y el país anfitrión Qatar alcanzaron otro hito importante en el camino hacia el mayor espectáculo de fútbol del mundo”, dice un mensaje de la FIFA en Twitter.

The Official Emblem of the 22nd edition of the FIFA #WorldCup was unveiled today as FIFA and host country Qatar reached another major milestone on the road to the world’s greatest football showpiece.

Read more: https://t.co/QLAMYhKPWe pic.twitter.com/5QSPiwRUp0

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 3, 2019