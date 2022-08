Así es el instituto que descarbonizará a la industria manufacturera en México

Monterrey, NL.- El Instituto de Materiales Avanzados para la Manufactura Sostenible crea un círculo virtuoso en donde la academia, el sector público y el sector privado apoyarán a la descarbonización de la industria, así como promoverán un modelo productivo sostenible y crecimiento, afirmó David Garza Salazar, rector y presidente ejecutivo del Tecnológico de Monterrey.

“Hoy presentamos el Instituto de Materiales Avanzados para la Manufactura Sostenible, que busca mitigar los efectos adversos del cambio climático, así como sabemos lo que vivimos como humanidad y país, por ello nuestra misión es incidir de manera contundente en rubros tan puntuales como lo es la manufactura”, comentó el directivo del Tec de Monterrey.

Instituto de Materiales Avanzados para la Manufactura Sostenible del Tecnológico de Monterrey. 18 de agosto 2022 Foto: © Oswaldo Ramírez

El modelo de investigación de la Institución se ha transformado en los últimos años, pero se requiere contribuir en distintos ámbitos para lograr trascender, añadió el directivo.

Actualmente, la industria de la manufactura produce el 17.95% del PIB Nacional, además, es uno de los motores más importantes para la generación de empleos y de innovación en el ecosistema productivo de México; de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, existen un total de 606 mil 849 empresas en la República Mexicana.

El Tecnológico de Monterrey ha identificado iniciativas transformadoras, las cuales pueden cambiar la vida de todas y todos, dijo Garza Salazar en la inauguración del Instituto de Materiales Avanzados para la Manufactura Sostenible, un espacio que apoya a la descarbonización de la industria de manufactura y promover un modelo productivo sostenible.

El Instituto tiene las unidades de Inteligencia competitiva y políticas públicas para la manufactura sostenible, desarrollo acelerado de materiales, procesos de manufactura para materiales avanzados, así como Tecnologías habilitadoras para el desarrollo de materiales avanzados. Cada una de ellas es dirigida por expertos en sus áreas de conocimiento.

A través de investigación científica y tecnológica, el Instituto de Materiales Avanzados para la Manufactura Sostenible desarrollará nuevos materiales sustentables.

También creará procesos innovadores de producción eco-conscientes, con un enfoque interdisciplinario en donde se integren y apliquen tecnologías como la Nanotecnología, la Biotecnología, las Ciencias Cognitivas (inteligencia artificial y ciencia de datos) y tecnologías de información disruptivas (realidad aumentada-mixta-virtual, la robótica y gemelos digitales).

Arturo Molina, director del Instituto de Materiales Avanzados para la Manufactura Sostenible, recordó que lo visto y tocado a nuestro alrededor está hecho de materiales como el cemento, el plástico, el vidrio y metales como el acero o el aluminio.

La industria de la manufactura es la que transforma dicha materia prima en bienes y productos de consumo, pero es en ese proceso, en donde se deja una huella ambiental enorme, explicó el investigador.

“Gracias a la participación interdisciplinaria nos es posible fortalecer el ecosistema de investigación que se planteó en el Plan Estratégico 2025. Este espacio, además de producir materiales que sean amigables con el medio ambiente, nos permitirá entender cómo usamos y reciclamos todo lo que se genera para las distintas industrias, por ejemplo, los plásticos de un solo uso”, señaló Molina.

Guillermo Torre Amione, rector de TecSalud y vicepresidente de Investigación del Tec de Monterrey, dijo que la investigación se ha convertido en una de las apuestas más fuertes para la Institución, de ahí la importancia de contar con espacios como el que se presentó, que fortalezcan la ciencia, generen conocimiento y una cultura de investigación.

“Hoy nos enorgullece presentar este Instituto, ya que es la suma de esfuerzos de muchas personas. El Tec de Monterrey está desarrollando investigación que se traduce en acciones concretas en temas relacionados con educación, salud e industria”, manifestó.

“Si bien, nuestro plan es llegar a distintos sectores de la población, nuestro mayor deseo es que las investigaciones que emanen de éste y los otros dos institutos salgan de la academia y se conviertan en catalizadores para la humanidad entera. Los retos existen, es por esto que como responsables del quehacer académico tenemos que actuar de manera contundente”, compartió Torre Amione.

Con la presentación de este Instituto, el Tec de Monterrey dijo que continúa consolidando el ecosistema de investigación científica que se plasmó en el Plan Estratégico 2025, del que también forman parte otros espacios que atenderán retos y desafíos concretos, como el futuro de la educación (Institute for the Future of Education) y temas particulares en salud (Institute for Obesity Research).