Así fue como Brasil ayudó a contener la alta inflación en México

El arroz, el pollo, el maíz amarillo, la carne de res y cerdo, el azúcar comprada en Brasil ayudaron a contener la inflación en México, país que marcó en 2022 sus mayores incrementos de precios en las últimas dos décadas.

“Las exportaciones (de alimentos) brasileñas han apoyado a la industria mexicana y a bajar la inflación en México”, revela Pedro Luiz do Nascimento Filho, jefe del sector Comercial de la Embajada de Brasil en México.

La venta de alimentos se convirtió en un negocio muy importante y relevante para Brasil, quien es un gran exportador de materias primas y bebidas, dice a Forbes México.

El par de Paquetes Contra la Inflación y Carestía (Pacic), —que fueron lanzados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para frenar la inflación—, quitaron aranceles a varios productos de la canasta básica, por lo que los productores brasileños diversificaron sus exportaciones hacía México.

“Durante la vigencia del Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (Apecic) y Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) se abrieron cupos de productos a países terceros”, recuerda Fernando Cruz Morales, socio del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

El consultor cuenta que el único problema de la política de apertura unilateral, es que México abrió sus mercados sin nada a cambio por parte de Brasil y Argentina en el tema cárnico.

México pasó de ser el octavo comprador de productos brasileños en 2022 a ser el quinto mayor consumidor de materias primas del gigante de América Latina este año, dice el Ministerio de Economía de Brasil.

De enero a septiembre de 2023, las exportaciones brasileñas aumentaron más de 29 por ciento, comparado con el mismo período del año pasado, de acuerdo con la dependencia a cargo de Fernando Haddad.

México compró más de 6 mil 618 millones de dólares de productos brasileños de enero a septiembre de 2023, cuando el igual período del año pasado adquirieron insumos por 5 mil 129 millones de dólares.

“El pollo sigue siendo el producto más importante de Brasil a México, pero también comenzó la exportación de carne de cerdo y de res”, comenta Pedro Luiz do Nascimento Filho.

“Hoy México es el mercado más importante para el arroz brasileño, que es traído para la industria mexicana. Lo compra con cáscara y aquí lo transforman”, agrega el diplomático brasileño.

El arroz es un producto que genera beneficio para la industria mexicana y los productores en Brasil: “En 2022, la industria mexicana compró más de 100 millones de dólares de arroz, algo que no había pasado. Brasil no es un gran exportador de arroz y México se convirtió de un año para otro en el principal mercado”, detalla Do Nascimento Filho. Este año, cerrará en igual nivel de importación de arroz.

“También exportamos mucho maíz amarillo para México, que se destina a la alimentación de los animales”, agrega.

Las exportaciones de maíz amarillo crecieron más de 203 por ciento entre enero y agosto de 2023, comparado con el mismo período del año pasado, de acuerdo con cifras del gobierno de Brasil.

De enero a agosto de 2023, Brasil exportó más de 292 millones de dólares de maíz amarillo a México, cuando en igual período del año pasado habían vendido 195 millones de dólares.

“Brasil es jugador importante en (la venta de carne de) ave, ya que le quitó parte del mercado a las importaciones a Estados Unidos”, señala Ernesto Hermosillo Seyffert, presidente del Consejo Mexicano de la Carne (CoMeCarne).

De enero a agosto de 2023, fueron compradas 20 mil toneladas de pollo a los productores brasileños, que representa 16 por ciento de las importaciones para frenar los precios en México, explica. De Estados Unidos, se trajeron más de 525 mil toneladas para cubrir el déficit del mercado mexicano.

Más de 8 mil toneladas de carne de cerdo fueron compradas a productores brasileños, lo cual no representan ni 1 por ciento de todas las importaciones de Estados Unidos. De ese mercado fueron traídas más de 803 mil toneladas.

“Había mucho miedo por parte de los productores de carne de res por los cortes de Brasil y Argentina”, señala el presidente de CoMeCarne.

Entre enero y agosto entraron más de 283 toneladas o 15 contenedores de carne de res, mientras que de Argentina ingresaron 117 toneladas o 6 camiones con cortes al mercado mexicano.

“México es bueno en la producción de carne de res, que venga la carne brasileña o argentina por más fama, seguimos siendo mejores”, concluye Ernesto Hermosillo Seyffert.

