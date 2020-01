Así funciona la plataforma israelí con la que trabajará el C5 en CDMX en casos de emergencia

Próximamente en la Ciudad de México a través del sistema del C5, los ciudadanos que requieran de algún servicio de ayuda o que tengan alguna emergencia, podrán ser apoyados mediante una plataforma tecnológica de origen israelí, la cual entre otras cosas, permite conectar a las autoridades con los teléfonos de los ciudadanos tanto para geolocalización como a las cámaras de sus dispositivos, para poder entender y comprender mejor la emergencia la cual este siendo requerida.

Carbyne, es una plataforma que permite de manera remota realizar esta conexión. A través de su sistema, otorga vía remota la activación de las cámaras y ubicaciones de los usuarios para atender sus emergencias en tiempo real, esto previo al consentimiento de quien solicita la asistencia.

Una vez que el usuario requiere de asistencia para alguna emergencia (sobre todo en temas de salud, partos, accidentes, etc) y acepta que se acceda a su dispositivo, la plataforma le envía una liga a través de un SMS en donde al momento de darle click se activará el acceso a su cámara, su ubicación y una ventana de un chat por si requiere asesoría escrita.

Raymundo Sánchez López, gerente comercial para México de Carbyne, platicó con Forbes México sobre la entrada de esta plataforma a la Ciudad de México. Dijo que sólo ya es solo un tema de liberar el servicio para que se ponga en funcionamiento.

“En la Ciudad de México estamos en fase de implementación, ya fue adquirida la plataforma, pero por cuestiones tecnológicas propias del C5 estamos a punto de liberar el servicio que creemos ya estará para la ciudadanía en los próximos meses”, dijo el directivo.

Y aunque pareciera nuevo, la firma israelí ya lleva algunos años en el mercado mexicano atendiendo sobre todo a gobiernos en diversos estados, tal es el caso del municipio de Huixquilucan, en donde ya llevan un par de años prestando sus servicios en seguridad y eficientar las llamadas de emergencia.

En México actualmente trabajan con los gobiernos de 15 Estados, algunos de ellos son Hidalgo, Estado de México, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, entre otros.

Cuidado de los datos

Uno de los puntos importantes que resaltan con el uso de esta herramienta, es la confianza de los ciudadanos y el hecho de compartir los datos e información con las autoridades en temas de emergencias.

En este sentido, el directivo aseguró que como empresa y en esta labor, son my respetuosos con los usuarios ya que esta dinámica se llevará a cabo siempre y cuando lo requiera o lo solicite la ciudadanía.

“Entiendo este problema, siempre hay eso, pero aquí queda claro que Carbyne no hay manera que entre a un teléfono o el gobierno entre a tu teléfono si tu ciudadano no lo permites, incluso en el momento de la operación tu puedes ver si te pregunta que si quieres autorizar el uso de tu ubicación y autorizar el uso de tu cámara, entonces en el momento que tu digas no, no van a poder accesarlo.

Señala que el usuario también lo podrá corroborar en el momento en que termina la llamada de emergencia, ya que si se quiere volver a tener acceso al darle click sobre la liga, dirá que esa sesión ya expiró.

Sánchez López aseguró que Carbyne cumple con todas las especificaciones y permisos para la utilización de su plataforma. “Cumple con normas como la GDPR que es la norma de privacidad de datos europea, la cual es la última, por lo tanto es la más estricta y al ser una plataforma global, no es de que cumpla solo en un país en Europa, sino cumple de manera global por lo tanto cumplimos con todo esto”.

Otro de los puntos que señala el directivo es que esta plataforma no es intrusiva ya que depende del ciudadano si decide otorgar los permisos para que se lleve a cabo esto.

“Carbyne no es una plataforma intrusiva, es decir, si tu quieres saber dónde hay un número telefónico no lo vamos a poder saber, solo podemos localizar al teléfono siempre y cuando el ciudadano quiera ser localizado o requiera ayuda. Cumplimos con el ISO 27001 lo cual también es relacionado con la protección de datos.

El acercamiento que tuvieron con las autoridades fue a través de los C5 como en el caso de Hidalgo o Coahuila, en donde ya han registrado casos de éxito al salvar vidas y beneficiar el uso de las llamadas de emergencia.

“Siempre nos acercamos con los C5, principalmente ya sea con los directores o titulares o con la Secretaría de Seguridad Pública, ellos son realmente los que ven el valor de manera inmediata, el cómo vamos a beneficiar el uso de las llamadas de emergencia. Tenemos casos como el de Coahuila en donde se ha podido reducir hasta el 50% el envío de ambulancias, lo cual genera más eficiencia y ahorros hacia el erario”, detalló.

Avisoran éxito en CDMX

El directivo de Carbyne avisora éxito en el servicio de emergencias en la Ciudad de México con la utilización de esta plataforma aunque destaca que es meramente para servicios de esta índole y no para reducir inseguridad.

“Es más para emergencias, no es tanto para reducir lo que sería la inseguridad, nosotros ayudamos al ciudadano a que se comunique mejor en el momento en que lo requiera, si salvamos una vida en una semana o en un mes estamos cambiando y mejorando a México, y es lo que estamos buscando, salvar una vida, en cada uno de los estados en donde estamos implementados como será la Ciudad de México. Entonces una o dos vidas que salvemos al mes, hará que estemos cambiando y mejorando a la Ciudad de México”, dijo.