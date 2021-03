Así lo recomienda Anaya, que ya no se tomen caguamas: AMLO

Al pedir que se cuide el agua, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que ya no se puede ampliar la producción de cerveza y leche en el norte del país, porque significa un consumo excesivo de este líquido, aunque comentó que es mejor la leche que la cerveza. “Así lo recomienda Ricardo Anaya: que ya no se tomen caguamas”.

“No se trata de que se deje de producir la leche, sino de ya no seguir ampliando las áreas de cultivo de alfalfa, porque significa más agua para producir leche, la leche es agua. Entonces ¿por qué no sin dejar de producir la cerveza y la leche? Aunque es mejor la leche que la cerveza, bueno, así lo recomienda Ricardo Anaya: que ya no se tomen caguamas “, dijo.

Acciones de rescate y recuperación de agua para Cuatro Ciénegas, desde Coahuila. https://t.co/uHJgtKBrrG — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 28, 2021

Al encabezar la presentación de acciones de recuperación y recuperación del Área Natural Protegida de Cuatro Ciénegas señaló que se debe persuadir a los mexicanos de cuidar el agua y que el crecimiento económico se dé por medio de uso racional de este líquido sobre todo para los productores de la leche y cerveza.

En Coahuila mencionó que si no se cuida el agua, se tomará decisiones “enérgicas y estrictas”. Criticó que se quiera poner plantas cerveceras en el norte, “si no tenemos agua”.

“Entonces tenemos que hacer conciencia para que se sigan conservando los recursos naturales y entregar buenas cuentas a las nuevas generaciones. Vamos nosotros a apoyar con este propósito y con la idea de no prohibir, pero todo tiene un límite”, enfatizó.