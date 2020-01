Astronauta tiene coágulo de sangre en el espacio y recibe tratamiento desde la Tierra

Un astronauta de la Estación Espacial Internacional (ISS) no identificado recibió tratamiento desde la Tierra, al descubrirse luego de un ultrasonido de cuello un coágulo de sangre en la vena yugular. El hallazgo del navegante espacial fue aproximadamente a los dos meses en una misión de seis meses de duración.

Los médicos a menudo examinan las condiciones de sus pacientes antes de hacer un diagnóstico, pero con el astronauta en el espacio, hacerlo sería complicado.

Así, de acuerdo a información de CNET, la NASA contrató al doctor Stephan Moll, un experto en coágulos de sangre de la Universidad de Carolina del Norte, para elaborar un plan de tratamiento para el miembro de la tripulación en consecuencia.

La tecnología utilizada para la evaluación del individuo es la conocida como Telehealth.

“Cuando el astronauta llamó al teléfono de mi casa, mi esposa respondió y luego me pasó el teléfono con el comentario, ‘Stephan, una llamada telefónica desde el espacio’. Eso fue bastante sorprendente”, dijo Moll en un comunicado de prensa emitido por el Escuela de Medicina de UNC.

“Fue increíble recibir una llamada de un astronauta en el espacio. Solo querían hablar conmigo como si fueran uno de mis otros pacientes. Y, sorprendentemente, la conexión de llamadas fue mejor que cuando llamé a mi familia en Alemania, a pesar de que la ISS gira alrededor de la Tierra a 17,000 millas por hora”.

El trabajo de Moll personifica los desafíos que enfrentan los proveedores de suministros en el tratamiento de astronautas, y sirve como el primer paso en lo que los funcionarios esperan que se implemente un programa de salud conectado más sólido en el futuro.

Debido a que la NASA no había experimentado este tipo de emergencia médica antes, utilizaron teléfonos, mensajes de texto y correos electrónicos para administrar la atención.

En este caso, Moll y su equipo tuvieron que desarrollar un plan para tratar la dolencia en gravedad cero sin poner las manos sobre el paciente.

“Normalmente, el protocolo para tratar a un paciente de estas características sería comenzar con anticoagulantes durante al menos tres meses para evitar que el coágulo se agrande y disminuir el daño que podría causar si se traslada a una parte diferente del cuerpo, como los pulmones “, dijo.

Así fue que Moll y su equipo usaron anticoagulantes para tratar el coágulo sanguíneo, y enviaron medicamentos adicionales en una misión de reabastecimiento que duró los cuatro meses.

“Al tomar anticoagulantes, existe cierto riesgo de que si se produce una lesión, ya que podría causar una hemorragia interna difícil de detener. En cualquier caso, se podría necesitar atención médica de emergencia. Sabiendo que no hay salas de emergencia en el espacio, tuvimos que sopesar nuestras opciones con mucho cuidado”.

Para la NASA y otras personas que tratan con personas en ubicaciones remotas, el futuro puede estar en el desarrollo de dispositivos portátiles y vestimentas que ayuden a esta tecnología de rastrear signos vitales y otros datos biométricos en una plataforma de monitoreo remoto.

Y eventos como este, descritos en un estudio de caso del New England Journal of Medicine, ayudarán a los investigadores a diseñar tecnología que pueda brindar atención en el espacio.

Hay que mencionar que el astronauta tuvo que depender de inyecciones durante unos 40 días antes de cambiar a píldoras orales. Justo antes de su regreso a la Tierra, el miembro de la tripulación detuvo los medicamentos y no se requirió tratamiento de seguimiento para el coágulo.

Desde entonces, Moll es coautor de un estudio de caso sobre el coágulo, que fue publicado en The New England Journal of Medicine en las últimas horas.

Con información de CNET y mHealth Intelligence.

