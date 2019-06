Atletas desmienten a Conade; aseguran que no les han depositado sus becas

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) aseguró que el dinero para las becas de los deportistas ya había sido entregado a todos. “Las becas de la CONADE están al corriente, los depósitos ya se realizaron a todos los deportistas”, decía un mensaje en Twitter.

Las becas de la CONADE están al corriente, los depósitos ya se realizaron a todos los deportistas. — CONADE (@CONADE) June 1, 2019

Pero diversos deportistas utilizaron sus redes sociales para desmentir a la Comisión asegurando que los pagos aún no llegan o que llegaron incompletos.

La representante paralímpica en Río 2016 Haidee Aceves fue una de las primeras en desmentir la información de la Conade.

«Buenos días amigos atletas!Hoy por la madrugada ya se hicieron nuestros depósitos de @ CONADE, al parecer no con el mismo monto de siempre», dice su mensaje.

Buenos días amigos atletas!Hoy por la madrugada ya se hicieron nuestros depósitos de @CONADE, al parecer no con el mismo monto de siempre😬 — Haidee Aceves (@Haideeaceves) June 3, 2019

Daniel Islas, clavadista olímpico en Londres 2012, fue otro de los deportistas que aseguró, no le había llegado el dinero e incluso dijo que le debían cuatro meses.

«A mi me deben 4 meses y hable a becas y me dijeron que no tienen fecha así las cosas con los pagos”, dice el mensaje.

A mi me deben 4 meses y hable a becas y me dijeron que no tienen fecha así las cosas con los pagos — daniel islas oficial (@islasdani) June 2, 2019

La taekwondoín, Linda Marina fue contundente y en su mensaje asegura que no le han dado nada.

A mi no me ha llegado nada 👎 — Linda Marina (@Linda_torres123) June 1, 2019

Te recomendamos: