Aumento de 82% en incendios forestales pone a ‘rezar’ al sur de Brasil

Un virtual apagón en horas del día debido al humo que proviene de un nuevo incendio en la selva amazónica de ese país, preocupa a millones de brasileños como al mundo entero debido al marcado aumento que han sufrido los incendios forestales que de enero a agosto de este año han alcanzado el 82%.

En la jornada de ayer Sao Paulo se ennegreció durante aproximadamente una hora después de que fuertes vientos trasladaron el humo de los incendios forestales que arden en los estados de Amazonas y Rondonia, a más de 2,700 kilómetros de distancia.

El hashtag #prayforamazonia ahora se ha convertido en una tendencia global de Twitter con más de 150,000 referencias a los incendios.

Es que Brasil está experimentando la mayor ola de incendios forestales en los últimos cinco años, según el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE).

Y el cálculo del 82% de aumento en los incidentes de este tipo fue revelado de acuerdo a imágenes satelitales.

Fires are burning across central South America. Yesterday #NOAA20's OMPS instrument detected the aerosol index – an index that detects the presence of particles like soot and dust in the atmosphere – in the vicinity of the fires. This can help inform air quality forecasts. https://t.co/lCMwTqWxtA

— Joint Polar Satellite System (JPSS) (@JPSSProgram) August 19, 2019