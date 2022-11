Aumento de vacaciones debe iniciar en 8 días o dañarán a mipymes: Canaco CDMX

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) consideró que la reforma en materia de vacaciones dignas debe iniciar con un periodo vacacional inicial de 8 días e ir aumentando dos días por año laborado, de lo contrario se dañará la operación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

La propuesta establecida en el dictamen aprobado en el Senado el 3 de noviembre y que hasta ahora está detenida en la Cámara de Diputados establece es un periodo de 12 días de vacaciones tras el primer año trabajo en una empresa y un incremento de dos días por año laborado. Actualmente la ley establece 6 días de vacaciones por el primer año trabajado.

En una breve entrevista con Forbes México, el presidente de la Canaco CDMX, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, dijo que si la reforma en materia de vacaciones dignas entra en vigor estableciendo un periodo de 12 días en el primer año, tendrá consecuencias negativas en las operaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas.

“Las microempresas nos vamos a ver muy complicadas si esto no se hace gradual; el tema es que se haga gradual porque muchas empresas contamos solamente con dos o tres empleados y contar con vacaciones tan prolongadas te obliga a una nueva contratación, y qué bueno que se genere empleo, pero no todos tienen la posibilidad de poder contratar ese empleo”, dijo.

“Estamos de acuerdo en que la gente debe de gozar de un tiempo en el que se dedique al descanso y a su familia, pero de manera gradual. Una imposición para que la gente pueda gozar desde la entrada en vigor de la reforma de 12 días de vacaciones es algo muy dañino para la economía porque la fuerza de trabajo se va a ver menguada. Tiene que ser gradual para que las empresas vayan tomando sus previsiones”, añadió.

La propuesta de la Canaco CDMX es que la reforma en materia de vacaciones dignas entre en vigor con un periodo de 8 días y vaya incrementando 2 días por año. “Esa es nuestra propuesta, así fue enviada al Congreso y nos parece que es congruente, lamentablemente no hay una aceptación total porque las cosas se politizan, pero nosotros queremos entrar con argumentos técnicos que nos permitan ir preparándonos como empresarios para poder incorporarnos a estas vacaciones dignas; la respuesta de Morena es no y la de la oposición es sí”.

Incremento salarial

Sobre el tema del incremento al salario mínimo, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Canaco en la Ciudad de México, dijo que debe ser gradual para cuidar que el aumento no se traduzca en un incremento de la inflación.

Al respecto, reveló que los sindicatos plantean un aumento de 25%, el gobierno, como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y espera que sea de 20% aunque el sector empresarial propone que sea del 15%.

Un aumento al salario mínimo alto lejos de beneficiar, puede afectar la economía del país porque genera inflación, consideró.

“Todo salario que se incorpora forma parte del costo de venta, las cosas te van a costar más caras y no es posible que cuesten tan caras de un jalón, se necesita también de una gradualidad en función de un incremento que ya se dio, bastante aceptable”, expresó.

“Estamos conscientes y de acuerdo de que tenemos que llegar a la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos, pero se tiene que hacer de manera gradual si no hay un impacto adverso a la economía”, compartió el dirigente empresarial en una charla con Forbes México.

Cuestionado sobre el anuncio que hizo el presidente López Obrador el domingo pasado en el Zócalo donde dijo que espera que el aumento sea del 20%, el empresario dijo que un incremento de esa proporción podría tener consecuencias inflacionarias.

“Hay que entender que la economía no se maneja por una decisión arbitraria, se tiene que manejar en función de una metodología que permita ir progresando económicamente, pero al igual que las vacaciones, de manera gradual. Un 15% es lo correcto para no trasgredir a la economía y no generar un crecimiento inflacionario”.

Finalmente, el dirigente empresarial comentó que para el próximo año en la Ciudad de México se tiene una expectativa alta en materia económico, pero reservada. “Estamos luchando ya no con una pandemia, sino contra una inflación. Lo que esperamos es sin duda alguna un crecimiento, no el que debería de ser el natural”.

“Hemos venido con crecimientos muy bajos, casi nulos y estamos hablando de que lamentablemente se proyectaba en un presupuesto del 4%, eso es imposible, nosotros estamos esperando un crecimiento, si bien nos va, del 2% y si tenemos un crecimiento del 2% estaremos recuperando lo que perdimos en 2020, ni siquiera hemos alcanzado el crecimiento económico que se venía presentando en 2019″, dijo.

“Esperemos que con este 2%, que sería muy bueno que se diera, creo que va a ser un año con pronóstico reservado, no auguro un crecimiento de más del 2%, pero siempre un crecimiento es positivo, estaremos recuperando lo perdido y lo que nos importa es la recuperación de empresas para que se generen mayores empleos”, cerró el presidente de la Canaco CDMX.

