Aunque AMLO lo niega, UBS teme un referéndum para ampliar su sexenio

Tras la consulta ciudadana que dio paso a la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, el banco suizo UBS consideró que este método de democracia participativa podría ser usado por Andrés Manuel López Obrador para extender su sexenio.

Esto, pese a las diversas negativas del hoy presidente electo a reelegirse.

En una nota sobre inversiones en México firmada por el analista financiero Esteban Polidura, UBS indicó que el gobierno entrante podría cambiar las reglas para las consultas o referéndum a fin de utilizar estas figuras para ampliar el mandato presidencial.

“Vemos la posibilidad de que un referéndum público sea aprobado como una forma constitucionalmente válida de hacer cumplir los cambios en el futuro, incluida la posibilidad de extender el mandato presidencial de seis años. El uso de reservas en el banco central (Banxico) también podría estar sujeto a la elección de la gente”, apuntó la institución financiera.

Asimismo, consideró que la cuestión más importante de la consulta para los inversionistas no debería ser el aeropuerto, sino la consulta misma.

“Creemos que el objetivo principal del presidente electo Andrés Manuel López Obrador era legitimar el referéndum como una forma de hacer que las decisiones avancen”, señaló UBS.

Agregó que si el partido del presidente electo, Morena, obtiene una mayoría calificada en el Congreso podría aprobar una reforma en tal sentido.

Aunado a esto, el banco hizo referencia a un artículo de opinión publicado en el diario El Financiero en el cual se habló de que Morena y sus aliados presuntamente buscan cambios legales a la Ley del Banco de México para poder disponer de las reservas internacionales, las cuales –detalló UBS– se ubican en más de 170,000 millones de dólares.

“Debilitar estas reservas o incluso la posibilidad de que este ocurre, lastimaría el peso mexicano y contribuiría a su alta volatilidad, en nuestra visión”, indicó.

Pese a esto, desde su campaña presidencial, López Obrador ha rechazado reiteradamente que quiera reelegirse; incluso, ofreció ofreció trabajar 16 horas al día para su sexenio parezca de 12 años.

“Yo no me voy a reelegir y tenemos que hacer que nos rinda ese tiempo, vamos a hacer 12 años en seis, porque no vamos a trabajar ocho horas diarias, vamos a trabajar 16 horas diarias para que en seis años saquemos a México del atolladero en el que lo han metido”, expresó en un evento de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios en marzo pasado.

Apenas ayer domingo, en un video en el cual habló de la consulta sobre el aeropuerto, el presidente electo insitió en que, al igual que Francisco I. Madero, es partidario de la no releección.

“Es el ‘sufragio efectivo no reelección’. Somos maderistas, queremos la democracia en el país”, expresó.