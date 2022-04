Autoabasto y sociedades de Iberdrola, una inversión de 1,400 mdd en juego

El gobierno mexicano anunció hoy la revocación de permisos bajo la figura de autoabasto que entren en la ilegalidad y entre las empresas señaladas se encuentra la española Iberdrola, la cual tiene 6 permisos en operación que entran en este modelo.

De acuerdo con información revisada por Forbes México, las plantas de autoabasto de Iberdrola suman una inversión de más de 1,400 millones de dólares y son centrales de ciclo combinado instaladas en Nuevo León, Durango, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Legalmente están registradas como Iberdrola Energía Monterrey, S. A. de C. V.; Iberdrola Energía La Laguna, S. A. de C. V.; Iberdrola Energía Tamazunchale, S. A. de C. V.; Iberdrola Energía Monterrey, S. A. de C. V.; Central Dulces Nombres II Iberdrola Energía Altamira, S. A. de C. V. e Iberdrola Energía del Golfo, S. A. de C. V.

Estos 6 permisos tienen en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) un estado de “en operación” y contemplan 124 socios.

“La energía eléctrica que genere la permisionaria (Iberdrola) deberá destinarse exclusivamente a la satisfacción de las necesidades de autoabastecimiento de sus socios”, indican los permisos de la CRE.

Pero también contempla una serie de clientes en los “planes de expansión”, que entre los 6 permisos suman 165 empresas.

Estas personas morales encuentran previstas en los planes de expansión presentados por la

permisionaria y pueden incluirse al aprovechamiento de la energía eléctrica que se genere, una vez satisfechos los supuestos del artículo 102 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

De acuerdo con dicho artículo, la inclusión de nuevas personas al aprovechamiento de energía generada por el autoabastecedor procederá cuando:

Se hayan cedido partes sociales, acciones o participaciones con autorización de la

Secretaría de Energía (Sener).

Secretaría de Energía (Sener). Así se haya previsto en los planes de expansión y se le haya comunicado a la Sener.

Así lo autorice expresamente la Secretaría.

Entre los socios de Iberdrola que destacan están Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Cemex, Cementos Apasco, Sigma, Nemak, el Tec de Monterrey, Kimberly Clark, Soriana, Chedraui, Comercial Mexicana, Nissan, Scribe, Bio Pappel y Mexichem.

En el pasado, Iberdrola logró migrar dos permisos de autoabastecimiento a la figura de generador y participar en el Mercado Eléctrico Mayorista (Iberdrola Renovables Noroeste S. A. de C. V. y Central Fotovoltaica Santiago).

A la empresa española se le venció el pasado 31 de enero su permiso de interconexión de la central Dulces Nombres, en Pesquería, Nuevo León con la CFE.

La firma ha tratado de migrar esta figura para ser un jugador más del Mercado Eléctrica Mayorista, pero la CRE se lo ha negado; hace unas semanas se difundió que un juez concedió un amparo para que el permiso siga vigente y la central siga operando.

Esta administración le ha declarado la guerra a las figuras de autoabasto y a los productores independientes de energía, pero ha hecho énfasis en los primeros, pues acusa que han creado un mercado negro paralelo de electricidad con estas sociedades ocasionando una daño a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 10,000 millones de pesos al año.

La CFE ha denunciado que las empresas con autoabasto gozan de un despacho privilegiado, que no está sujeto a los criterios de costos variables del despacho económico y se benefician de la tarifa de porteo tipo estampilla, a costa del resto de los generadores que usan la red eléctrica.

El director general de la CFE, Manuel Bartlett, señaló durante los foros del Parlamento Abierto de la reforma eléctrica que se han identificado 110 sociedades “fraudulentas” que disfrazan de socios a clientes y los calificó de oligopolios; esos permisos estarán en la mira del gobierno de México en la revisión de contratos que hará.

Apenas ayer, la CFE anunció que su plan es recuperar 415 empresas que califica de clientes de privados bajo esta figura de autoabasto.

