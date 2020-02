En medio de las canciones de Ryan’s Mystery Playdate que comienzan a sonar en un escenario del Valle de San Fernando, acompañadas cómicamente por un coro de kazoos, Ryan Kaji, la estrella homónima de 8 años del show de Nickelodeon irrumpe en el set, corriendo a toda velocidad, con sus brazos en alto y proclamando: “Aquí estoy”.

El frenético alumno de segundo grado ha logrado una gran victoria. Su programa fue renovado por Nickelodeon con una tercera temporada, posicionándolo como el mejor calificado entre los preescolares. También es un éxito muy necesario para la red de niños en dificultades y una prueba temprana de que la apuesta de Brian Robbins, presidente de ViacomCBS Kids and Family Entertainment, en los fenómenos de las redes sociales como Ryan Kaji, con 24 millones de seguidores en YouTube, está dando sus frutos.

Gracias al éxito del programa de Ryan, Robbins, (quien fue elegido presidente de Nickelodeon hace 18 meses) está duplicando la programación dirigida por las redes sociales, con el objetivo de hacer de la red de cable “el hogar de las franquicias más grandes y relevantes en la vida de los niños”.

El lunes, Nickelodeon anunció que tiene otra sensación en las redes sociales, Annie LeBlanc (la joven de 15 años mejor conocida como la estrella de la serie Chicken Girls, en YouTube) protagonizará junto a la actriz Jayden Bartels, una serie de comedia llamada Side Hustle. En conjunto, las chicas tienen 38 millones de seguidores en las redes sociales. Además, Nickelodeon también tiene un proyecto de película en proceso sobre el fenómeno de Dance Moms junto a la bailarina JoJo Siwa, cuyo video musical original de Boomerang se ha visto más de 800 millones de veces en YouTube.

El equipo de Robbins pasó 10 meses negociando un acuerdo con la marca educativa coreana, Pinkfong, con el objetivo de desarrollar una serie animada basada en el fenómeno preescolar Baby Shark de YouTube, una versión K-pop de una canción de campamento familiar que se ha reproducido hasta 4.600 millones de veces. Se espera que salga al aire a principios del próximo año.

Sin embargo, hay mucho en juego. ViacomCBS (el conglomerado multinacional estadounidense de medios de comunicación) reportó una pérdida en el último trimestre de 2019, esta es la primera vez que lanza resultados desde que Viacom se unió con el corporativo CBS.

Ante el panorama, analistas presionaron al CEO Bob Bakish sobre la disminución de las calificaciones de Nickelodeon, que pareció acelerarse en noviembre, desde el lanzamiento de Disney +, el servicio de transmisión. Nielsen estima que Nickelodeon ha perdido el 44% de sus espectadores desde 2015.

“Nickelodeon continúa en progreso”, reconoció Bakish en la convocatoria de inversores del 20 de febrero.

La red plantó las semillas de su propio descenso en las calificaciones cuando autorizó la repetición de programas populares como Bob Esponja, Pistas de Blue y Dora La Exploradora para el servicio de transmisión de Netflix, en 2009.

Sin embargo, no es solo un problema de Nickelodeon, la televisión infantil ha perdido casi el 70% de su audiencia desde su pico en 2011, según el análisis del analista de Bernstein Research Todd Juenger, sobre los datos de valoraciones de Nielsen. Además declaró que la televisión para niños era la primera víctima de la era de la transmisión en 2017. En enero escribió: “Seguimos creyendo que Viacom no puede hacer nada para obligar a los niños y adolescentes a dejar sus iPads y sus TikTok y sentarse delante de un televisor para ver un programa”.

Robbins es más optimista, gracias a sus propias victorias iniciales durante los primeros cambios. El ex niño actor (apareció como Eric Mardian, un tipo duro con camisa de cuero, en la comedia Head of the Class, de la década de 1980) cuyo primer éxito televisivo fue el programa de comedia All That de Nickelodeon , que cocreó, escribió y dirigió como productor ejecutivo, hace más de una década, se dio cuenta que los hábitos de los niños estaban cambiando radicalmente.

En 2010, Robbins proporcionó la mayor parte del financiamiento para una película basada en uno de los personajes de Internet más populares en ese momento, Fred Figglehorn, (interpretado por el adolescente Lucas Cruikshank). Durante el estreno de Fred: The Movie, Nickelodeon atrajo a 7.6 millones de espectadores, convirtiéndose en la mejor película de cable del año, entre los niños de 2 a 11 años.

Tras el éxito, Robbins tuvo la idea de lanzar AwesomenessTV (la compañía de medios digitales) junto a Joe Davola en 2012, con el fin de crear programas de YouTube para adolescentes y preadolescentes quienes se habían alejado de la televisión.

Algunos de los programas fueron adaptaciones web de formato corto para crear contenido familiar de televisión, como “IMO“, un programa de entrevistas que presentaba las redes sociales más destacadas del momento.

En 2014, DreamWorks Animation de Jeffrey Katzenberg adquirió AwesomenessTV por 33 millones de dólares (mdd). Robbins se fue cuatro años después para dirigir la unidad Paramount Players de Viacom. Tab solo un año después, Viacom recogió AwesomenessTV y lo devolvió a la órbita de Robbins.

En octubre de 2018, el CEO de Viacom, Robert M. Bakish’s, recurrió a Robbins en para liderar el cambio de Nickelodeon, apostando fuertemente por su conocimiento de las redes sociales. Una de las primeras cosas que hizo Robbins en su nueva publicación fue reclutar al YouTuber favorito de su hijo de 4 años: Ryan.

“Cuando llegué aquí el desinterés ocurrió a un ritmo rápido y entonces pensé, ¿cuál será nuestra próxima película exitosa como el caso de Fred?, ¿a nuestra audiencia quién le interesa? Durante la primera semana tuve un idea: Tenemos que hacer un show con Ryan”, explicó Robbins.

No está claro quién levantó el teléfono primero, sin embargo, hay información sobre que el estudio Pocket.watch se había acercó repetidamente a Nickelodeon para llevar la sensación de YouTube a la televisión. El nuevo presidente de Nickelodeon puso el proyecto en la vía rápida, confiando en las habilidades de producción de Albie Hecht, ex presidente de Nickelodeon Entertainment que supervisó el desarrollo de Bob Esponja , Dora La Exploradoras y Las Pistas de Blue. Luego de que Hecht ejecutó un piloto en seis semanas, tras probarlo en enero del año pasado, Robbins ordenó 20 episodios, un ritmo vertiginoso de desarrollo para un programa preescolar.

La Mystery Playdate de Ryan debutó el 19 de abril de 2019 en el número 1, entre los espectadores de 2 a 11 años. Además continuó atrayendo espectadores durante todo el fin de semana, alcanzando una audiencia de 5.5 millones de audiencia. De hecho, el 40% de estos eran nuevos para Nickelodeon. Menos de una semana después, Robbins ordenó una segunda temporada.

“Brian Robbins obviamente comprende una o dos cosas sobre los influencers y la capacidad de atraerlos a las plataformas más establecidas. Gran parte del éxito de Ryan, con su espectáculo, atrajo a una nueva audiencia”, dice Judy McGrath, ex presidenta y directora ejecutiva de MTV Networks, quien en un momento supervisó las redes de cable de Viacom, incluidas Nickelodeon.

La migración del talento de otras plataformas es solo parte de la estrategia de Robbins para revitalizar a Nickelodeon. También está desarrollando programas que la familia puede ver junta; como una versión estadounidense del programa de juegos británico The Crystal Maze, y también se asegura que el talento refleje la población diversidad de la nación estadounidense.

Robbins no es lo suficientemente ingenuo como para pensar que Nickelodeon traerá de vuelta al 100 por ciento de la audiencia. A pesar de que cuenta con programas de alta calificación como PAW Patrol y Henry Danger, ViacomCBS está buscando llegar al 60% de los niños que no están conectados a su red de cable.

Por esto, Nickelodeon se encuentra desarrollando una secuela de su popular serie Bob Esponja para Netflix, además Paramount Pictures planea lanzar la película: Bob Esponja Al Rescate en mayo. Nickelodeon también formará parte de un servicio de transmisión planeado para finales de este año y ofrecerá 30,000 episodios de televisión y hasta 1,000 películas.

Nickelodeon ya distribuye programas a través de un par de aplicaciones de transmisión, Noggin y NickHits, centrados el público infante, que en conjunto tienen más de 3,000,000 de suscriptores. También lanzó dos podcasts, Listen out Loud y The Casagrandes Familia Sounds, para los fanáticos de sus series animadas The Loud House y The Casagrandes, respectivamente.

Los canales dedicados de Nickelodeon y Nick Jr., atraen aproximadamente a unos 18,600,000 de seguidores en YouTube y está buscando crear experiencias en vivo que amplíen sus marcas, como el “Slime Fest” de fin de semana que precede a su Show de Premios Kids ‘Choice Awards para el 22 de marzo.

“Estoy muy abierto a que nuestra marca viva en todas las plataformas. Creo que es realmente importante que no solo estemos haciendo shows. Tenemos una marca y necesita llegar a nuestra audiencia, sin impoRtar donde consumen el contenido, dice Robbins.

